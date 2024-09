McDaniel dos Dolphins está “pessimista” sobre o status de Raheem Mostert

MIAMI — O running back do Miami Dolphins, Raheem Mostert, tem poucas chances de jogar na partida de domingo contra o Seattle Seahawks, disse o técnico Mike McDaniel, enquanto ele continua se recuperando de uma lesão no peito.

Mostert perdeu a derrota da semana passada para o Buffalo Bills com uma lesão no peito que ele sofreu na abertura da temporada de Miami. Apesar de Mostert ter feito treinos limitados durante a semana, McDaniel estava cético sobre o principal corredor do time de uma temporada atrás.

“Sou uma pessoa otimista e, portanto, diria que seria pessimista que ele jogaria”, disse McDaniel. “O que é revelador, mas não posso descartar.”

O running back De’Von Achane lidera o time com 46 toques no total em dois jogos e provavelmente está se encaminhando para outra carga de trabalho pesada com o quarterback Skylar Thompson pronto para fazer sua quarta partida na carreira no lugar do lesionado Tua Tagovailoa. McDaniel disse que se sente bem sobre onde o running back novato Jaylen Wright está neste ponto da temporada, mas não está claro quanta carga de trabalho ele receberá contra Seattle.

O left tackle titular Terron Armstead disse aos repórteres na quinta-feira que espera jogar no domingo, após deixar o jogo da semana passada com uma lesão no ombro. Os Dolphins não esperam que o wide receiver Grant DuBose jogue após ficar fora dos treinos esta semana com uma lesão no ombro.

Tagovailoa perderá pelo menos os próximos quatro jogos do time após sofrer uma concussão na Semana 2. Ele foi colocado na reserva de lesionados na segunda-feira para lhe dar tempo de se recuperar sem tentar voltar à ação. McDaniel confirmou que Tagovailoa viajará neste fim de semana para Seattle — algo que ele não fez durante suas duas passagens anteriores no protocolo de concussão em 2022.