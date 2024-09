McIlroy e Scheffler enfrentarão DeChambeau e Koepka no confronto PGA Tour-LIV

Os fãs não precisarão esperar até o Masters em abril para assistir aos golfistas do PGA Tour e da LIV Golf League competirem no mesmo evento.

As estrelas do PGA Tour Rory McIlroy e Scottie Scheffler concordaram em enfrentar Bryson DeChambeau e Brooks Koepka, da LIV Golf, em uma partida feita para a TV em Las Vegas, em meados de dezembro.

“Estou emocionado por fazer parceria com Scottie no que promete ser um duelo emocionante contra Bryson e Brooks em Vegas em dezembro”, disse McIlroy à Golfweek. “Esta não é apenas uma competição entre alguns dos principais campeões do golfe; é um evento projetado para energizar os fãs. Estamos todos aqui para fazer um grande show e contribuir para um evento de boa vontade que reúne os melhores novamente.”

Escolhas do editor

1 Relacionado

Blake Smith, que representa Scheffler e Koepka, confirmou a participação dos jogadores à ESPN.

“Brooks e Scottie estão muito animados por fazer parte deste evento único e ansiosos para compartilhar mais em breve”, disse Smith.

Houve nove iterações anteriores da exibição feita para a TV, que estreou em 2018 com Tiger Woods batalhando contra o rival Phil Mickelson. Os quarterbacks da NFL Peyton Manning, Aaron Rodgers, Tom Brady e Patrick Mahomes, o ex-astro da NBA Charles Barkley e outros também competiram no evento.

Na partida mais recente, em 26 de fevereiro, McIlroy e Max Homa competiram com as estrelas da LPGA Lexi Thompson e Rose Zhang.

O PGA Tour e a LIV Golf League passaram os últimos três anos competindo pelos melhores golfistas do mundo. O PGA Tour continua a negociar com o Public Investment Fund da Arábia Saudita, que financia o LIV Golf, sobre um potencial investimento, que pode unir o esporte fraturado novamente.

Espera-se que o PGA Tour e o LIV Golf sejam entidades separadas em 2025. O comissário do PGA Tour, Jay Monahan, proibiu os jogadores da LIV Golf League, muitos dos quais são ex-membros do PGA Tour, de competir nos eventos de seu circuito.