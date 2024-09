McLaren questiona bandeira amarela do Azerbaijão após saída de Lando Norris do Q1

A McLaren questionou se a bandeira amarela que prejudicou o desempenho de classificação de Lando Norris no Grande Prêmio do Azerbaijão precisava ser mostrada.

Norris estava em sua segunda corrida na sessão de abertura da qualificação e prestes a avançar para o Q2 quando teve que abortar sua volta devido à bandeira amarela exibida pelo lento Alpine de Esteban Ocon nas curvas 18 e 19 de alta velocidade.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Uma bandeira amarela é acenada para avisar os motoristas sobre um incidente à frente e exige que eles reduzam significativamente a velocidade e estejam preparados para mudar de direção. Bandeiras brancas são mais comumente usadas para avisar os motoristas sobre carros lentos e não exigem que o motorista tire o pé do acelerador.

Ao ver a bandeira amarela, Norris abortou sua volta, o que significa que ele teve que confiar em sua primeira tentativa no Q1, que foi boa o suficiente apenas para ficar em 17º no grid.

O resultado pode ser crucial para as esperanças de título de Norris, já que ele tenta diminuir a diferença de 62 pontos para o líder do campeonato, Max Verstappen, nas oito corridas restantes.

O diretor da equipe McLaren, Andrea Stella, disse que discutiu a bandeira amarela com a FIA, embora não haja como mudar o resultado da sessão retrospectivamente.

Lando Norris largará em 17º no Grande Prêmio do Azerbaijão. Foto de Clive Rose – Fórmula 1/Fórmula 1 via Getty Images

“Faremos o nosso melhor para voltar aos pontos, minimizar o impacto, mas obviamente foi um momento muito infeliz para Lando hoje”, disse Stella à Sky Sports.

“Estávamos discutindo agora com a FIA o motivo pelo qual uma bandeira amarela foi exibida naquele momento, o que foi extremamente custoso.

“A equipe não disse isso porque foi exibido no último minuto e nós verificamos agora mesmo em nossas ferramentas e, na verdade, está exibido como amarelo, então estávamos conversando com a FIA sobre o motivo disso ter acontecido, porque a bandeira amarela não é necessária quando o carro está lento, não está em uma volta rápida.

“Todos tentaram o melhor que puderam, tenho certeza, desta vez houve uma situação que idealmente, e acho que pelos regulamentos, não deveria ter acontecido. Pagamos o preço, mas não desistimos.

“Vamos seguir em frente, faremos o nosso melhor amanhã para conseguir alguns bons pontos.”

O companheiro de equipe de Norris, Oscar Piastri, se classificou em segundo pela McLaren, destacando o desempenho do carro.

Stella disse que a meta de Norris seria pontuar no domingo, mas duvidava que o piloto da McLaren superasse o rival ao título Verstappen, que começará a corrida em sexto no grid.

“Com Lando, se entrarmos no radar de uma Red Bull, significa que a corrida foi muito boa. Eu pensaria acima de tudo em tentar marcar alguns pontos”, disse Stella à Sirius XM.

“E então, aqui no Azerbaijão você tem bandeiras vermelhas, você tem carros de segurança e, definitivamente, você precisa entrar na corrida com a mentalidade de que tudo é possível e queremos aproveitar as oportunidades que surgirem.”