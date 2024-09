Megan Thee Stallion e Travis Kelce iniciam a temporada da NFL com anúncio da Pepsi e Queen Remake

Garanhão Megan Thee concentrou-se oficialmente na temporada 2024-25 da NFL com o hino inicial que reimagina indiscutivelmente o maior roqueiro de estádio de todos os tempos… “We Will Rock You” do Queen!!!

Antes do jogo de abertura dos atuais campeões Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens na quinta-feira, a rapper superstar apresentou seus raps reais para o anúncio do “Império Romano” da Pepsi – inspirado no esperançoso sucesso de bilheteria “Gladiador II”.

Atores Lamorne Morris dar Jake Lacy também estrelam o clipe, assim como Travis Kelce e outras estrelas da NFL Josh Allen, Derrick Henrique dar Justin Jefferson.

Os profissionais de futebol estrelam como gladiadores em armaduras conquistando tigres (um mascote não na NFL) enquanto “Empress Megan” transforma o Coliseu Romano em um videoclipe improvisado.