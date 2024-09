Meghan Markle contra-ataca: defende-se contra acusações “aterrorizantes” de ditadores

Meghan Markleque já foi uma atriz de Hollywood mais conhecida por seu papel em Se adequatornou-se uma das mulheres mais comentadas do mundo quando se casou com o príncipe Harry em 2018. Juntar-se à família real britânica colocou-a sob intensos holofotes globais, mas não demorou muito para que Meghan e Harry tomassem a ousada decisão de abandonar de volta de seus deveres reais, um movimento agora conhecido como “Megxit”.

Desde então, o casal mora em Montecito, Califórnia, com foco em seus próprios empreendimentos, incluindo produção de mídia e ativismo. No entanto, Meghan tem estado no centro de controvérsias em andamentoespecialmente no que diz respeito ao tratamento dispensado aos funcionários.

Príncipe Harry e Meghan Markle surpreendem a Colômbia com seus passos de dança

Ultimamente, tem havido rumores sobre o chamado “Clube dos Sobreviventes de Sussex”, um termo usado para descrever os 18 funcionários de alto escalão que supostamente pediram demissão desde a saída de Meghan e Harry da vida real.

Rumores de que é difícil trabalhar com Meghan circulam há anos. “Todo mundo está com medo de Meghan. Ela é absolutamente implacável“, disse uma fonte O repórter de Hollywood. Outra fonte acrescentou: “Ela marcha como um ditador de salto alto.”

Meghan é uma chefe exigente ou apenas exigente?

Meghan está farta desses ataques de personagem e está supostamente pronta para se defender. “Esses rumores de que ela é a ‘Duquesa Difícil’ atormentam Meghan há anos, e ela está cansada dos assassinatos de personagens“, disse uma fonte Em contato. A frustração de Meghan decorre de alegações de bullying que surgiram em 2021, levando a uma investigação no palácio.

Embora os Sussex negassem as acusações, os resultados da investigação nunca foram divulgados, deixando a situação obscura. “É a palavra de Meghan contra a deles”, continuou a fonte, alimentando especulações de que ela poderá em breve compartilhar seu lado da história.

Algumas das acusações são duras, com alegações de que Meghan “menospreza as pessoas” e envia e-mails matinais que criam um ambiente de trabalho estressante. No entanto, Meghan tem seus apoiadores, incluindo a editora da Vogue, Anna Wintourque certa vez a defendeu dizendo que ela é apenas “uma garota normal da Califórnia que acorda cedo e faz ioga”.

A própria Meghan rejeitou as acusações, admitindo que, embora seja exigente sobre como as coisas são feitas, isso não a torna exigente ou difícil – apenas claro. À medida que Meghan lança novos projetos, a questão permanece: ela abordará essas alegações de longa data ou simplesmente deixará seu trabalho falar por si?