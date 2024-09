Meghan Markle enfrenta duras críticas por fazer investimento em “pornografia da pobreza”

Meghan Markle recentemente ganhou as manchetes por seu envolvimento como acionista minoritária na marca de bolsas, Estrada coletiva. A marca enfrentou críticas online devido a imagens de campanha insensíveis e a um ethos empresarial potencialmente problemático.

Estrada coletiva é uma marca americana de bolsas que se orgulha de utilizando cestos tecidos por artesãs em Ruandaque são então adaptados na Itália e vendidos por preços que variam entre US$ 490 e US$ 890. Co-fundado por industriais da moda Erin Ryder e Courtney Fascianoa marca afirma ser “dedicada a colaborar com talentosas artesãs” e a manter “padrões éticos inabaláveis ​​e práticas de remuneração justas”.

De acordo com o site da marca, as “cestas Cesta” são tecidas à mão com recursos renováveis ​​de origem local por talentosas artesãs de Ruanda, na África, que elas afirmam pagar 500-700% do salário médio nacional de Ruanda. No entanto, apesar dessas alegações, a empresa foi criticada por suas imagens de campanha e pelo ethos geral da empresa.

Em uma entrevista de 2018 para a Vogue, Fasciano discutiu os desafios que Cesta enfrenta na produção, já que cada peça é feita à mão. Ela mencionou, “Para nós, é bem simples. Essas são cestas que fazem parte do patrimônio nacional de Ruanda, e a maioria das mulheres sabe como fazê-las, então, sempre que recebemos um pedido grande, ligamos para a África e contratamos outra aldeia.”

Investimento de Markle gera polêmica

A reação negativa da marca online inclui acusações de usar “cinicamente” seu ethos de salário justo e arte ruandesa e de ser “pornografia da pobreza”. Essa crítica levantou preocupações sobre a autenticidade do compromisso da marca com práticas éticas e uma compensação justa para os artesãos envolvidos.

À luz dessas críticas, é crucial que a Cesta Collective aborde as preocupações e forneça informações transparentes sobre seus processos de produção e o tratamento dos artesãos envolvidos. Isso não apenas ajudaria a reconstruir a confiança com seu público, mas também garantiria que seu comprometimento com práticas éticas seja genuinamente refletido em suas operações.

A controvérsia em torno do Cesta Collective serve como um lembrete da importância de autenticidade e transparência na indústria da modaprincipalmente quando se trata de marcas que afirmam manter padrões éticos.