Megyn Kelly acusa Jennifer Aniston de ser uma falsa feminista após as críticas de JD Vance

Megyn Kelly não está querendo ser “amigo” de Jennifer Aniston … atirando na atriz por suas recentes críticas a JD Vanceo que implica que ela é uma falsa feminista.



O programa de Shawn Ryan

A jornalista veio após as opiniões políticas da estrela em uma reunião com Shawn Ryan em seu podcast ‘Eponymous’… onde ela criticou Aniston por fingir se importar com as questões das mulheres.

Como disse Megyn… apenas Jennifer falou depois que os comentários do esperançoso vice-presidente sobre “mulheres gatas sem filhos” alimentaram polêmica – mas permaneceu visivelmente silencioso em relação a vários outros tópicos.



Em particular, Megyn ficou irritada com o silêncio de Jennifer em relação ao boxeador argelino O adorável Khelif — cujo identidade de gênero foi questionada durante as Olimpíadas de Paris depois que circularam relatos de que ela foi banida de outras competições por testar positivo para cromossomos masculinos.

Embora atualmente não haja nenhuma evidência para provar isso, Megyn criticou Jennifer por parecer não se importar com a polêmica, dizendo… “O que ela disse sobre a mulher que levou um soco no rosto do homem no ringue de boxe? Zero .”

Ela citou exemplos semelhantes que Aniston não comentou, incluindo ex-atleta do ensino médio Payton McNabbque sofreu danos cerebrais em 2022 após ser ferido em uma partida de vôlei por um rival transgênero.

Megyn desabafou… “Então eu não dou a mínima para o que ela pensa sobre JD Vance e gatas sem filhos.”

Ela ainda criticou Jennifer, alegando que a estrela ‘se disfarça de protetora das mulheres’, continuando … ‘É nisso que ela se revela? sua bandeira?”