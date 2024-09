Megyn Kelly critica o pedido de desculpas de Taylor Swift de Zach Bryan: ‘Onde estão suas bolas?’

Kelly deixou claro que não ficou nada impressionada com a maneira apologética como a estrela country lidou com a polêmica, comentando sobre seu programa … “Oh meu Deus, me desculpe, Zach Bryan, onde estão suas bolas? A humanidade gostaria de saber. “

No entanto, outros não culpam Bryan por tentar fazer as pazes com a base de fãs leais de Swift… que consideram West um inimigo desde que o rapper interrompeu o discurso de aceitação da estrela pop no MTV VMAs de 2009.