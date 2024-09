Melania Trump exige respostas sobre a tentativa de assassinato de Donald

Melania Trump diz o silêncio ao redor Thomas Matthew Crooks‘tentativa contra o marido Donald TrumpA vida dela parece “pesada”… e ela está questionando as circunstâncias.

Em um novo vídeo do X na terça-feira, a ex-primeira-dama diz que o marido provação de quase morte em julho foi angustiante… e ela está intrigada por que os policiais não prenderam o atirador antes do discurso de Donald no comício, onde Crooks cortou sua orelha com uma bala.



Melania diz que há mais nessa história e que ela quer “descobrir a verdade” no breve vídeo… que promove seu novo livro de memórias, “Melania”.

Esta é a primeira vez que MT fala sobre o tiroteio, mas ela já falou sobre isso antes. No dia seguinte à tentativa, ela compartilhou uma carta aberta chamando o atirador de “monstro” que via seu marido como uma “máquina política desumana”. Ela também agradeceu aos “agentes do serviço secreto e policiais que arriscaram suas próprias vidas para proteger meu marido”.

Mas como sabemos, o O Serviço Secreto enfrentou fortes críticas por não impedir que Crooks disparando durante o comício em Butler, Pensilvânia, em 13 de julho… especialmente desde que veio à tona que Crooks estava em seu radar como um pessoa de interesse por mais de uma hora antes do tiroteio.

Apesar disso, Crooks dirigiu-se ao telhado, onde o Serviço Secreto o avistei 20 minutos antes de atirar seu primeiro tiro. Ele acabou sendo morto a tiros por um atirador do Serviço Secreto.