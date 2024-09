Melissa Rivers destrói as escolhas de moda de Travis Kelce: “Quando Taylor Swift vai entrar no armário dele?”

FFãs de futebol e Swifties sabem muito bem que Travis Kelce tem um talento para moda. Mas a moda sente o mesmo por ele?

Recentemente, Melissa Riosa filha do icônico Joana Rioscompartilhou seus pensamentos sinceros sobre o estilo de Kelce no Chá Virtual Reali podcast com os apresentadores Evan Real e Danny Murphy. A avaliação de Melissa foi direta: “Eu não gosto das escolhas de moda dele.” Ela elaborou, dizendo que Kelce é “beirando a vítima da moda“, sugerindo que ele é tão focado em estar na moda que às vezes perde seu estilo pessoal na mistura.

Quando Danny Murphy apontou que Kelce talvez não estivesse acostumada a esse novo nível de estilo, Melissa rebateu, afirmando: “Mas ele já faz isso há algum tempo; ele é um cara da moda, um cara da alta costura.“Ela notou que ele frequentemente usa peças direto da passarela, indicando que ele não é totalmente novo no mundo da moda.

Melissa também especulou sobre o que sua mãe, a lendária Joan Rivers, teria pensado das roupas de Kelce. Ela afirmou com confiança: “Ela não ficaria feliz com eles. “De acordo com Melissa, Joan preferia que os homens se vestissem de forma tradicional e, se eles quisessem ser criativos, tinha que ser feito de uma forma elegante. Ela esperava ansiosamente o dia em que Kelce usaria “um smoking bonito e apropriado“, refletindo as preferências de estilo clássico de sua mãe.

No armário com Kelce: Taylor aprovaria?

Esta não é a primeira vez que Melissa expressa suas opiniões sobre a moda de Kelce. Em maio, ela disse ao DailyMail.com que Joan “odiaria como Travis se veste”. Ela acrescentou com humor que sua mãe estaria esperando Taylor Swift “entrar no armário” para significar que o relacionamento deles era sério.

Imaginando uma conversa entre Joan e Swift, Melissa refletiu: “Querida, eu sei que você o ama, agora vamos consertá-lo“Esta sugestão divertida captura a essência da abordagem prática de Joan ao estilo.

Os fãs também concordaram, notando que os looks preppy recentes de Taylor Swift e Travis Kelce no US Open deram uma vibração de riqueza. Parece que enquanto Kelce pode estar experimentando alta costurahá um anseio por uma estética mais polida e clássica que tanto Melissa quanto Joan apreciariam.

Melissa Rivers oferece uma mistura de admiração e crítica sobre as escolhas de moda de Travis Kelce. Embora ela reconheça suas tentativas de alta costura, ela acredita que ele poderia se beneficiar de um toque mais pessoal. Joan Rivers provavelmente teria suas próprias opiniões fortes, preferindo elegância e tradição a tendências passageiras.