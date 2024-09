Membros do CSMP apreciam 53 procedimentos na reunião ordinária desta quinta

Os membros do Conselho Superior do Ministério Público realizaram nesta quinta-feira (19) mais uma reunião ordinária, oportunidade em que puderam apreciar 53 procedimentos, sendo 18 deles para conhecimento e 35 para deliberação.

O Conselho Superior também aprovou o pedido de prorrogação do promotor de Justiça Jomar Amorim para assumir a 1ª Promotoria de Justiça de Atalaia.

A reunião foi presidida pelo procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, que, ao final do encontro, informou sobre a sanção, pelo governador do Estado, Paulo Dantas, dos projetos de lei que dispõem sobre gratificações a membros e servidores e sobre a readequação dos órgãos de execução com a criação de dois cargos de procuradores de Justiça.

“Também gostaria de dar ciência que o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais aprovou a criação do Instituto Roberto Lyra, a ser instalado em Brasília, voltado ao aprimoramento e desenvolvimento das atividades do Ministério Público brasileiro”, declarou.