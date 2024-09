Memo Ochoa, 39, do México, se junta à AVS na tentativa de conquistar a 6ª Copa do Mundo

O goleiro Guillermo “Memo” Ochoa, 39, disse que espera que sua transferência para o time português da Primeira Liga, o AVS, aumente suas chances de ser convocado pelo México para sua sexta Copa do Mundo, um recorde, em 2026.

Nenhum jogador de futebol masculino participou de seis Copas do Mundo. A meia brasileira Formiga detém o recorde de participações em Copas do Mundo Femininas, com sete.

O novo técnico da seleção mexicana, Javier Aguirre, deixou de fora jogadores veteranos como Ochoa, Raúl Jiménez e Hirving “Chucky” Lozano em sua primeira convocação de 26 jogadores para a seleção mexicana para dois amistosos em setembro.

O México venceu a Nova Zelândia por 3 a 0 no sábado. Eles enfrentam o Canadá na terça-feira (no AT&T Stadium em Arlington, Texas). A escalação marca uma ausência contínua dos jogadores de alto nível mencionados anteriormente que foram deixados de fora da escalação da Copa América.

Memo Ochoa espera retornar à seleção mexicana para a Copa do Mundo de 2026. Youssef Loulidi/Fantasista/Getty Images

Ochoa disse estar confiante de que pode fazer uma oferta para retornar ao O Tri e contribuir para o clube da primeira divisão portuguesa ao mesmo tempo.

“Os outros jogadores sempre falaram muito bem do nível de jogo aqui em Portugal”, disse Ochoa sobre os companheiros de seleção do México, Héctor Herrera, Diego Reyes, Miguel Layún e Jiménez.

“E para mim a motivação é continuar conhecendo essa nova liga e manter a ideia de fazer parte da seleção mexicana, na minha esperança, e jogar a próxima Copa do Mundo.”

Os jogos de setembro são os primeiros de Aguirre em sua terceira passagem pela seleção nacional, depois de tê-los treinado anteriormente em 2001-02 e 2009-10. Ochoa é o goleiro mais convocado pelo México, com 150 aparições, e está entre os quatro mexicanos, junto com Antonio Carbajal, Rafa Márquez e Andrés Guardado, a terem participado de cinco Copas do Mundo.

Aguirre e seus comandados enfrentarão a seleção dos Estados Unidos em um amistoso no México, no dia 15 de outubro, no Estádio Akron, em Guadalajara.

Em 2022, Ochoa se juntou ao Salernitana, da Série A, em uma transferência gratuita em janeiro de 2023, antes de sair no final da temporada passada. Ele se juntou ao Aves como um agente livre no início deste mês.

O AVS está atualmente na 11ª posição do campeonato português, tendo acumulado um empate, uma vitória e duas derrotas nos quatro jogos que disputou.

“Quero ajudar o Aves a crescer”, disse ele, acrescentando que espera fazer sua estreia no clube em breve.