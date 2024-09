Memphis envia carta alegando grandes violações no basquete masculino para a NCAA

Horas depois que a treinadora de basquete de Memphis, Penny Hardaway, demitiu repentinamente quatro membros da equipe, a universidade confirmou a existência de uma carta anônima alegando graves violações da NCAA no programa dos Tigers.

A carta, obtida pela ESPN, alega o envolvimento pessoal de Hardaway em possíveis violações acadêmicas e de recrutamento.

“A Universidade de Memphis está ciente da carta anônima e ela foi compartilhada com a NCAA”, disse a porta-voz da universidade, Michele Ehrhart, em uma declaração à ESPN.

Hardaway anunciou na manhã de quarta-feira — dois meses antes do início da temporada de basquete universitário — que estava demitindo os treinadores assistentes Rick Stansbury, Faragi Phillips e Jamie Rosser, bem como o conselheiro especial Demetrius Dyson. Nem Hardaway nem a escola forneceram uma razão para as demissões, com Hardaway dizendo em uma declaração que ele “tomou a difícil decisão de seguir uma nova direção com nossa equipe” e reconhecendo que “o momento não é o ideal”.

Não está claro se a carta anônima está relacionada às demissões. Algumas das supostas violações são anteriores à posse em Memphis de pelo menos dois dos assistentes demitidos, enquanto nenhum dos treinadores demitidos foi nomeado na carta.

O drama desta semana aumenta a pressão sobre Hardaway, que está entrando em uma temporada crítica para seu futuro com os Tigers. Depois de começar 15-2 na temporada passada e ser classificado como o nº 10 na pesquisa da AP, Memphis foi 7-8 no resto do caminho e perdeu o torneio da NCAA.

Hardaway esteve no torneio da NCAA apenas duas vezes em seis temporadas no comando de sua alma mater, vencendo uma partida de primeira rodada sobre Boise State no torneio de 2022.

A carta anônima é a mais recente questão extrajudicial durante o mandato de Hardaway. Houve uma investigação de 18 meses da NCAA devido a supostas violações envolvendo James Wiseman e outros recrutas; o processo de resolução de responsabilização independente eventualmente concluiu que Hardaway não violou as regras da NCAA por causa de sua filantropia de longa data em Memphis.

No verão passado, Hardaway foi suspenso por três jogos pela NCAA por violações de recrutamento e violação das regras de responsabilidade do treinador principal em uma investigação separada.

Perto do final da temporada passada, o veterano Malcolm Dandridge perdeu os últimos cinco jogos do time enquanto a escola conduzia uma investigação sobre sua elegibilidade.

Memphis traz de volta apenas um jogador bolsista do time da temporada passada, já que sete jogadores foram transferidos para fora do programa e a estrela David Jones saiu mais cedo para o draft da NBA. Oito transferências da Divisão I estão entrando no programa. Antes das demissões de quarta-feira, cinco membros da equipe já haviam deixado o programa nesta offseason.