Merab Dvalishvili acredita que Deiveson Figueiredo é um “cara mais perigoso” do que Umar Nurmagomedov

Merab Dvalishvili lutará contra quem o UFC colocar na frente dele. Ele só espera que escolham Deiveson Figueiredo.

No UFC 306, Dvalishvili conquistou o título peso galo com uma surra de cinco rounds sobre Sean O’Malley, vencendo por decisão unânime. Após sua vitória, o UFC parece estar mirando uma luta com Umar Nurmagomedov para a primeira defesa de título de Dvalishvili, perguntando sobre ele durante a entrevista pós-luta de Dvalishvili, mas “The Machine” parece menos interessado nessa luta.

Em sua coletiva de imprensa pós-luta, Dvalishvili disse que quer lutar contra o ex-campeão peso-mosca Deiveson Figueiredo, dizendo que seria seu quinto ex-campeão consecutivo. Mas alguns dias depois disso, Dvalishvili quer deixar claro que não dirá não a Nurmagomedov se for oferecido.

“Traga aqui, mano! Traga!”, disse Dvalishvili quando Daniel Cormier perguntou a ele sobre lutar contra Nurmagomedov em seu canal do YouTube. “Traga aqui! Eu sei que ele é o seu cara.”

Nurmagomedov é primo do grande Khabib Nurmagomedov e visto por alguns como um futuro campeão da divisão peso-galo. O lutador de 28 anos tem 18-0 em sua carreira profissional e recentemente venceu por decisão unânime Cory Sandhagen para subir para o número 2 no ranking peso-galo do UFC.

Enquanto isso, Figueiredo é o nº 5 no ranking dos pesos-galos, mas o ex-campeão dos pesos-moscas está 3-0 desde que subiu para 135 libras, com todas as três vitórias sobre oponentes ranqueados. E para Dvalishvili, ele é o lutador mais comprovado e perigoso.

“Sim, porque ele é um cara de mais valor, eu acho”, explicou Dvalishvili, quando perguntado por que ele quer lutar com Figueiredo. “Ele é um cara mais perigoso. Isso me excita mais.

“Mas eu luto com os melhores dos melhores. Eu lutei com Jose Aldo, Petr Yan, Henry Cejudo e até mesmo outros caras, os caras tops. Você acha que eu estou com medo ou escolho meu oponente? Não.”