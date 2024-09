Merab Dvalishvili conquista título do UFC de Sean O’Malley em goleada

LAS VEGAS — Merab Dvalishvili encerrou enfaticamente o “The Suga Show” com uma vitória por decisão unânime sobre Sean O’Malley e conquistou o título peso galo do UFC na noite de sábado, no evento principal do Noche UFC no The Sphere.

Dvalishvili usou movimento constante, seis quedas e pouco mais de 10 minutos de tempo de controle para confundir e impedir O’Malley de desatarraxar um de seus socos de fim de luta. Foi uma performance dominante que não teve os fogos de artifício que os fãs do The Sphere esperavam depois de testemunhar um espetáculo altamente produzido de um evento.

“Eu sei que ele era bom, mas eu o fiz parecer normal”, disse Dvalishvili (18-4 MMA, 11-2 UFC). “Eu sou o melhor peso-galo do UFC!”

Escolhas do editor

O’Malley (18-2 MMA, 10-2 UFC) estava fazendo a segunda defesa de seu título de 135 libras, mas lutou para encontrar qualquer impulso durante a luta, além de alguns chutes frontais no corpo nos minutos finais. Apesar das pontuações de 49-46, 48-47 e 48-47, Dvalishvili estava no controle por quase todos os minutos da luta.

Conhecido por suas quedas implacáveis ​​e tanque de gás ilimitado, Dvalishvili começou a trabalhar quase imediatamente e garantiu sua primeira queda três minutos depois da luta e testou a resiliência de O’Malley. Para seu crédito, O’Malley conseguiu se levantar novamente, mas foi arrastado de volta para o tatame logo depois e se viu preso em uma guilhotina.

Era uma posição que O’Malley, 29, não tinha durante sua gestão no UFC. O lutador de Montana estava acostumado a ditar a luta e usou seu poder de nocaute devastador e precisão para atacar o oponente. Mas Dvalishvili era um alvo em constante movimento que O’Malley não conseguia perceber.

Um lindo duck under takedown deu início ao segundo round para Dvalishvili e ele passou boa parte do round trabalhando o campeão com ground and pound. Em um momento surpreendente, Dvalishvili inexplicavelmente lançou uma guilhotina e saiu com alguns segundos restantes no round. O’Malley aproveitou a oportunidade para disparar alguns socos, mas essa foi toda a oportunidade que ele teria.

Merab Dvalishvili conseguiu seis quedas e teve mais de 10 minutos de controle em sua vitória sobre Sean O’Malley na noite de sábado. Foto de Christian Petersen/Getty Images

Foi uma sequência de repetições nos rounds 3 e 4, com O’Malley começando a pegar o ritmo, mas não o suficiente para impedir o enérgico georgiano de conseguir mais algumas quedas.

O único drama real veio nos momentos finais da luta, quando um chute frontal de O’Malley no meio do corpo pareceu machucar Dvalishvili. Com uma multidão em grande parte pró-O’Malley o incentivando, o combatente colorido buscou uma sequência de fim de luta, mas era muito pouco, muito tarde.

Depois de começar sua carreira no UFC com duas derrotas consecutivas, Dvalishvili, 33, arrasou a oposição com 11 vitórias consecutivas e nenhum juiz viu uma luta a favor de seu oponente. A vitória não foi apenas significativa para Dvalishvili, mas foi igualmente grande para seu companheiro de equipe, o ex-campeão Aljamain Sterling, que foi nocauteado por O’Malley em 2023.

A derrota encerra a sequência invicta de sete lutas de O’Malley e coloca um freio em sua jornada para alcançar o status de superstar de Conor McGregor. A primeira defesa de título de Dvalishvili será contra o invicto número 2 do UFC, o peso galo Umar Nurmagomedov.