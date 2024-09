Merab Dvalishvili critica a rápida ascensão de Umar Nurmagomedov na disputa pelo título: ‘Ele foi pressionado porque é primo de Khabib’

Merab Dvalishvili não teve nada fácil enquanto subia no ranking do UFC antes de finalmente ganhar uma chance pelo título contra Sean O’Malley no UFC 306.

O lutador georgiano conseguiu uma sequência notável de 10 vitórias e teve que derrotar três ex-campeões — Jose Aldo, Petr Yan e Henry Cejudo — para garantir sua chance de ouro. Claro, Dvalishvili não tem medo de um pouco de trabalho duro, mas isso também o deixa um pouco salgado quando ouve Umar Nurmagomedov sendo chamado de desafiante nº 1 na divisão após sua vitória sobre Cory Sandhagen em agosto.

Por mais impressionante que tenha sido para Nurmagomedov vencer Sandhagen em sua primeira luta contra um oponente classificado, Dvalishvili acredita que o peso galo russo recebeu tratamento preferencial baseado exclusivamente em seu sobrenome famoso.

“Vamos falar sobre isso dessa maneira — Umar é um bom lutador, todos nós sabemos disso, mas ele não luta contra ninguém do top 15, e agora é claro que o UFC lhe dá um presente [with] Nº 2 Cory Sandhagen; se ele vencer, ele estará lá”, disse Dvalishvili ao MMA Fighting.

“Agora ele vence, então agora ele está bem ali. Ele foi desrespeitoso. Ele está chamando [out] Sean O’Malley, ele está ligando [out] eu. Tipo, mano, nos respeite e deixe a gente lutar e relaxar um pouco. Que p*rra é essa? Você não luta com ninguém e agora você chegou aqui porque seu sobrenome é Nurmagomedov, porque você é primo do Khabib.”

Claro, Khabib Nurmagomedov se aposentou invicto como o atual campeão peso-leve do UFC e continua sendo um dos lutadores mais comentados do planeta, apesar de não lutar desde 2020.

Ele também atua como um dos principais treinadores de Umar, depois que ambos foram criados pelo patriarca da família Abdulmanap Nurmagomedov enquanto cresciam no Daguestão.

Com laços familiares ou não, Dvalisvhili sente que Nurmagomedov entrou na luta contra Sandhagen sem realmente merecer, e agora ele está tentando fazer o mesmo com uma possível disputa pelo título surgindo no horizonte.

“Bom para ele, mas ele tem que crescer”, disse Dvalishvili. “Ele tem que ser mais homem. Ele tem que respeitar os lutadores aqui. Estamos aqui há muito tempo e ele está agindo de forma um pouco desrespeitosa. Ele está falando demais. Estou falando sobre a verdade.

“Sim, ele é um bom lutador, mas ele foi pressionado porque é primo de Khabib e ele tem que ser humilde. Ele tem que ser um pouco relaxado. Ele nos mostra desrespeito, e a mesma coisa, ele vai conseguir na hora certa quando chegar a hora. Agora, vamos lutar e esperar sua vez.”

Com o título peso galo em disputa no UFC 306, Dvalishvili gostaria de ver Nurmagomedov conseguir outra vitória de qualidade antes de começar a reivindicar sua própria chance pelo campeonato.

“Ele deveria apenas lutar [Deiveson] Figueiredo,” disse Dvalishvili. “Ele deveria lutar contra alguém. [Maybe] Petr Yan. Ele acabou de vencer um cara do top 15. Vamos lá, relaxa um pouco. É tudo o que tenho para ele. Não quero falar sobre ele. É isso.

“Deixe-os lutar um contra o outro, Figueiredo versus Umar, seria uma boa luta. Na verdade, Figueiredo merece mais. Ele é um ex-campeão, ele é um grande nome. Ele tem lutado. Ele já venceu um ex-campeão e dois caras do top 15. Na verdade, [Marlon] “Chito” Vera não conta porque “Chito” Vera não é um lutador top 15. Ele é péssimo. Mas Figueiredo merece mais. Ele tem meu respeito. Ele é um homem e tem sido respeitoso e ele é legal e ele não chegou aqui porque é primo de alguém. Ele chegou aqui sozinho. Ele é um bom lutador. Ele já esteve lá. Ele foi um campeão. Pelo menos ele é humilde e ele é um lutador de verdade.”

Desde que chegou ao peso galo, o ex-campeão peso mosca do UFC Deiveson Figueiredo tem impressionado com vitórias sobre Vera, Cody Garbrandt e Rob Font, mas ainda não se sabe se ele terá uma chance pelo título.

Obviamente, Dvalishvili prefere essa opção se vencer O’Malley em 14 de setembro, mas ele definitivamente não quer ouvir sobre Nurmagomedov tendo essa oportunidade com uma vitória sobre um oponente entre os cinco primeiros colocados.

“Umar falando sobre [a title shot]alguma besteira aí,” Dvalishvili “[Before he fought Sandhagen] ele derrotou alguém [in their] estreia e agora ele quer lutar pelo cinturão? Você está louco.”