Merab Dvalishvili destrona Sean O’Malley e conquista título com performance sufocante no evento principal do UFC 306

Merab Dvalishvili cumpriu sua promessa de destronar Sean O’Malley com uma performance sufocante para encerrar o UFC 306 na noite de sábado no Sphere em Las Vegas.

A luta ocorreu quase exatamente como Dvalishvili imaginou, com pressão implacável, quedas e um jogo de chão dominante, com O’Malley ficando cada vez mais frustrado a cada round. Mesmo nos momentos em que O’Malley encontrou sucesso em pé, Dvalishvili foi rápido em jogá-lo de volta à lona enquanto controlava a ação pela maior parte dos 25 minutos para reivindicar o título peso galo do UFC.

Os juízes finalmente pontuaram a luta em 49-46, 48-47 e 48-47, com Dvalishvili vencendo sua 11ª luta consecutiva e se tornando campeão do UFC pela primeira vez.

“Hoje eu não estava me sentindo diferente de qualquer outro dia”, disse Dvalishvili após sua vitória. “Eu estava realmente curioso sobre o porquê de não estar sentindo que estava lutando por um cinturão do UFC. Hoje foi um dia normal para mim. Como você vê, eu não gasto minha energia. Loucura. Eu sinto que estou em um sonho. Hoje, eu sou o melhor lutador do UFC. Eu provei!

“Eu posso ir mais 15 rounds assim. Eu tenho um cinturão, eu ganho, todo mundo sabe que eu dominei esse cara.”

Antes de sua comemoração, houve de fato algum atrito inicial entre Dvalishvili e o corner de O’Malley, o que levou o árbitro Herb Dean a emitir um aviso em um momento estranho para abrir a luta. Assim que a ação realmente começou a se mover, O’Malley começou a estabelecer um longo jab que estava acertando Dvalishvili no rosto, mas isso não impediu o georgiano de correr para sua primeira queda contra a grade.

A luta voltou a ficar em pé, mas Dvalishvili acertou O’Malley com um bom soco antes de tentar outra queda e tentar uma guilhotina antes do fim do primeiro round.

O’Malley estava fazendo o melhor que podia para jogar como um sniper de fora, mas ele estava claramente se mantendo cauteloso com a queda, o que permitiu que Dvalishvili tomasse o centro da jaula e o levasse para baixo. Isso levou a uma terceira queda de Dvalishvili enquanto ele plantava O’Malley na lona novamente e começava a martelar com socos de cima.

Dvalishvili também começou a desferir joelhadas no corpo enquanto continuava a punir O’Malley no chão antes de receber uma advertência de Dean após ele provocar o campeão com um beijo antes do som da buzina.

Não foi até o terceiro round que O’Malley finalmente começou a ter algum sucesso com seus golpes depois de se defender de algumas tentativas de queda e então descarregar alguns socos duros. O’Malley também chegou perto de uma joelhada no meio que definitivamente chamou a atenção de Dvalishvili.

Quando parecia que O’Malley estava se estabelecendo em um ritmo em pé, Dvalishvili cronometrou uma bela queda para colocá-lo no chão novamente. Enquanto O’Malley conseguiu uma bela cotovelada interna que abriu um corte no rosto de Dvalishvili, o principal desafiante peso galo continuou aplicando pressão do topo e apimentando com golpes.

Dvalishvili estava apenas forçando O’Malley no chão, frustrando o campeão e nunca lhe dando um segundo para respirar. Foi uma repetição de Dvalishvili com outra queda para começar o quinto round, mas O’Malley finalmente infligiu algum dano com um chute frontal desagradável no corpo.

Com Dvalishvili claramente estremecendo de dor, O’Malley tentou correr para causar mais dano, mas ele simplesmente não conseguiu encontrar uma abertura. Dvalishvili fechou o show com mais uma queda para garantir que ele deixaria Sphere com o título firmemente preso em sua cintura.

Depois de esperar tanto tempo por sua oportunidade de lutar por um título do UFC, Dvalishvili aproveitou ao máximo seu momento derrotando o que é indiscutivelmente o maior astro ativo do plantel. Claro que não faltarão desafios para ele — incluindo um possível confronto contra Umar Nurmagomedov depois que ele despachou Cory Sandhagen em sua luta mais recente.

De sua parte, Dvalishvili preferiu pedir uma oportunidade de sentar com seu chefe para discutir seu futuro antes de discutir o que vem a seguir.

“Acabei de ganhar o cinturão”, disse Dvalisvhili. “Respeito e amo Dana White, não importa o que ele queira. Agora sou campeão, quero estar perto. Quero que ele me conheça melhor. Eu o respeito. Dana White mudou minha vida. Agora olhe para mim, sou o campeão do UFC!”