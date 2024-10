Merab Dvalishvili enfrenta o ‘mentiroso’ Umar Nurmagomedov e volta para casa com o título

Merab Dvalishvili e Umar Nurmagomedov estão intensificando seu duelo verbal.

O último voleio na rivalidade em curso viu Dvalishvili dar o pontapé inicial prometendo que iria “esmagar” o invicto Nurmagomedov caso eles se encontrassem no octógono. Dvalishvili recentemente se tornou campeão peso galo com uma vitória por decisão impressionante sobre Sean O’Malley no UFC 306, e Nurmagomedov está na pole position para ser seu primeiro desafiante após uma vitória importante sobre Cory Sandhagen que melhorou seu recorde profissional para 18-0.

Veja abaixo a foto de Dvalishvili nas redes sociais, junto com a resposta de Nurmagomedov.

“Eu bati na bunda de Petr Yan como um idiota”, escreveu Dvalishvili. “Carreguei Henry Cejudo como um bebê, beijei Sean O’Malley como seu pai, MAS simplesmente esmagarei Umar se o UFC o colocar na minha frente.”

Nurmagomedov respondeu: “Não há se. Existe apenas um candidato e esse sou eu. você só se tornou campeão porque não aceitou lutar comigo duas vezes antes. Pelo mesmo motivo que não tem nenhum lutador entre os 10 primeiros na minha lista de lutas, você e outros como você não aceitaram lutar comigo.”

Em seis participações no UFC, Nurmagomedov finalizou três de seus oponentes e derrotou seu primeiro adversário no ranking ao vencer Sandhagen por decisão de cinco rounds em agosto passado. Atualmente, ele é o segundo colocado no peso galo do MMA Fighting Global Rankings, atrás apenas de Dvalishvilli.

Dvalishvili não aceitou as palavras de Nurmagomedov enquanto colocou os dedos do Twitter para trabalhar para responder à afirmação de Nurmagomedov.

“Umar agora você não é apenas desrespeitoso, você é um mentiroso”, escreveu Dvalishvili. “Se o UFC te ofereceu para lutar comigo 2 vezes – mostre aos fãs o contrato e as datas. Eles me ofereceram para lutar com você logo depois de derrotar Petr Yan com a mão quebrada em 6 semanas. Aceitei a luta verbalmente mesmo sendo não. 1 candidato e você não era. Rank 13 e até com a mão quebrada.

“No final das contas, o médico disse não e eu fiz uma cirurgia. Então vamos ver o contrato da segunda oferta??!!! Então, se o UFC está te presenteando com a defesa do título – por que você está falando besteira e com desrespeito? Eu terminei com você agora porque você continua mentindo – você perdeu meu respeito como homem e artista marcial. Vou esperar notícias do UFC.”

Não querendo deixar Dvalishvili ter a última palavra, Nurmagomedov acusou Dvalishvili de estar disposto a lutar devido a uma lesão para aceitar uma luta com Sandhagen, mas não com ele.

É a mesma lesão com a qual você estava pronto para lutar contra Cory?

Estou apenas baseando isso nas palavras do gerente.

Desde os tempos pré-históricos ninguém se preocupa com o respeito dos covardes. https://t.co/bsqtqQazMU -Umar Nurmagomedov (@UNmgdv) 30 de setembro de 2024

“Essa é a mesma lesão com a qual você estava pronto para lutar contra Cory?” Nurmagomedov escreveu. “Estou apenas baseando isso nas palavras do treinador. Desde os tempos pré-históricos ninguém se preocupa com o respeito dos covardes.”

Ele também compartilhou uma imagem sua com seu primo, a lenda do UFC Khabib Nurmagomedov, escrevendo: “Merab não tem outra opção, sua única escolha é lutar comigo. Sou o próximo candidato a lutar pelo título peso galo do UFC.”

Merab não tem outra opção, sua única opção é lutar comigo. Sou o próximo candidato a lutar pelo título peso galo do UFC

InshAllah ☝ pic.twitter.com/eykg41bW3z -Umar Nurmagomedov (@UNmgdv) 30 de setembro de 2024

Dvalishvili ainda não respondeu à última declaração de Nurmagomedov, embora provavelmente esteja pensando em outros assuntos, já que recentemente recebeu as boas-vindas de herói em seu país natal, a Geórgia.