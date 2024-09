Merab Dvalishvili explica por que beijou as costas de Sean O’Malley no UFC 306, Dana White responde

Merab Dvalishvili teve que deixar seu peculiar senso de humor brilhar, mesmo estando no meio da luta mais importante de sua carreira.

No final do segundo round de seu confronto principal do UFC 306 com o campeão peso galo Sean O’Malley, Dvalishvili confundiu a todos ao beijar de brincadeira as costas de O’Malley enquanto os dois lutavam contra a cerca.

Assista à bizarra conversa abaixo.

Dvalishvili então soltou O’Malley e saiu andando casualmente, apesar de ainda haver tempo restante no relógio. O’Malley o fez pagar, perseguindo-o e acertando-o com um soco antes do gongo soar. Adicionando insulto à injúria, o árbitro Herb Dean então advertiu Dvalishvili por seu comportamento bizarro.

No final, não fez diferença para a sorte de Dvalishvili, pois ele venceu por decisão dominante para reivindicar o título peso-galo. Mais tarde naquela noite, Dvalishvili foi questionado sobre aquele momento memorável.

“Então eu agarrei o pescoço dele e ele tinha 10 segundos restantes”, disse Dvalishvili na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 306. “Eu sei que ele pode esperar e ele não vai dormir ou bater por causa disso e eu queria fazer só uma zoeira dele e fazê-lo — eu não odeio o cara, só faço zoeira dele, mas ao mesmo tempo, dar um beijinho nele para mostrar que eu sou dominante. Eu controlo essa luta, eu quebro você. É por isso que eu estava beijando ele.

“Mas eu me diverti muito lá e acho que [lost track of time]mas quando eu soltei, ele me seguiu e me deu um soco na parte de trás da cabeça e eu me protegi novamente. Eu disse, ‘Árbitro, de novo, me desculpe, árbitro. Me desculpe.”

Essa não foi a única vez que Dean teve que falar com Dvalishvili.

Logo no começo da luta, a ação parou quando Dean teve que se dirigir a Dvalishvili e ao treinador de O’Malley, Tim Welch, por conversa excessiva. Dvalishvili alega que Welch estava simplesmente falando demais e ele estava inclinado a responder.

“Eu estava dentro e estou lutando, sou um lutador profissional, estou focado”, disse Dvalishvili. “Isso nunca aconteceu comigo. Eu nunca presto atenção no outro canto, mas a voz de Tim, era muito familiar porque ele estava fazendo a mesma coisa [when Aljamain Sterling fought O’Malley at UFC 292] … Ele estava fazendo a mesma coisa, ele estava sendo muito desrespeitoso, ‘Merab, você tem que ir’, ele estava falando merda para mim.

“Eu disse a ele, ‘Pare com isso’, e ninguém estava dizendo para ele parar. Ele continuou fazendo isso. Se você fizer a mesma coisa no basquete ou no futebol, eles vão desqualificá-lo, mas acho que aqui não. Mas eu disse ao árbitro, ‘Sinto muito’. Sou um profissional, esse é meu trabalho, mas eu disse, ‘Sinto muito’ e depois acho que ele parou. … Depois, não me importo.”

O CEO do UFC, Dana White, também foi questionado sobre a trapaça no evento principal e ele basicamente descartou isso, dizendo que Dvalishvili era Dvalishvili.

“O que aconteceu foi que o corner de Merab e O’Malley estavam gritando um com o outro durante todo o começo da luta”, disse White. “Eles estavam gritando um com o outro para frente e para trás e então Herb Dean entrou em cena e disse para eles pararem com isso.

“Então o beijo nas costas e o levantar e ir embora antes do sinal, isso eu não tenho ideia. Merab faz alguma merda. Foi estranho, mas não chocante.”

O próximo para Dvalishvili parece ser o desafiante invicto Umar Nurmagomedov. O lutador do Daguestão estava presente no Sphere em Las Vegas, mas nenhum plano oficial foi feito para os dois lutarem ainda e Dvalishvili realmente gostaria de ver Nurmagomedov enfrentar mais um teste antes de receber uma chance pelo título.

“Umar, ele está bem”, disse Dvalishvili. “Mas eu estou dizendo a vocês, do top 15, ele só venceu uma luta, e foi Cory Sandhagen, e todos nós vimos o que Aljamain Sterling fez contra Cory Sandhagen. Fez ele dormir no primeiro round.”

Questionado sobre quem Nurmagomedov deveria lutar para se tornar o candidato número 1, Dvalishvili respondeu: “Talvez contra Petr Yan”.