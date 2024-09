Merab Dvalishvili promete que não é nada pessoal com Sean O’Malley, mas explica por que ele ‘queria dar um tapa na cara dele’

Merab Dvalishvili promete que as emoções não vão dominá-lo antes do UFC 306.

Nos dias e semanas que antecederam sua primeira chance de ouro no UFC, Dvalishvili mirou tanto em Sean O’Malley quanto em seu treinador Tim Welch, chegando ao ponto de prometer dar uma surra se os visse em público. Embora seu rancor contra Welch fosse mais profundo do que qualquer comentário feito, Dvalishvili explicou na quarta-feira que sua maior briga com O’Malley realmente se resumiu a uma postagem que ele fez nas redes sociais.

Nesse caso, O’Malley deixou uma mensagem no Twitter dizendo “Todos os georgianos são nanicos?” enquanto marcava Dvalishvili e o campeão peso-pena do UFC Ilia Topuria, ambos vindos do pequeno país do Leste Europeu. Esse insulto não caiu bem para Dvalishvili e ele estava, admitidamente, irado na época.

“Não é pessoal”, disse Dvalishvili durante o dia da mídia do UFC 306. “Esta é uma luta profissional. Isto é por um cinturão do UFC. Isto é por legado. Sim, fiquei bravo com ele algumas vezes. Fiquei muito bravo quando ele mencionou meu país de forma desrespeitosa. Porque meu país é mais do que religião para mim. Eu tenho meu país [in my heart]é por isso que começo a lutar. Porque quero representar meu país.

“Essa é uma competição saudável. É tudo o que fazemos. Então, quando alguém, não importa quem, desrespeita sua família ou seu país, você tem que ficar bravo. Se você é um homem, você tem que ficar bravo e eu queria dar um tapa na cara dele naquela hora.”

Apesar de seus sentimentos ruins em relação a O’Malley naquele momento, Dvalisvhili diz que está deixando suas emoções de lado para se concentrar na luta porque, no final das contas, é isso que importa.

Por mais que os comentários de O’Malley sobre a Geórgia o tenham irritado, o desafiante peso galo de 33 anos sabe que precisa estar desprovido de emoções na noite de sábado.

Dvalishvili não deixará que as palavras de O’Malley o abalem antes da maior luta de sua carreira, mas ele está disposto a conversar com seu rival depois para resolver quaisquer queixas que eles ainda possam ter.

“Agora eu tenho uma coisa ainda mais importante para vencê-lo no sábado à noite e pegar seu cinturão, pegar seu cinturão e eu posso conversar depois da luta”, disse Dvalishvili. “Talvez eu possa perdoá-lo ou podemos apenas conversar.

“Vou manter assim. Quero apenas vencer e mostrar a ele que ele tem que ser humilde e respeitar a todos. Agora, hoje, como me sinto, não é nada pessoal, é apenas profissional.”