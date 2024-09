Merab Dvalishvili provoca revanche de Sean O’Malley pelo UFC 309, O’Malley responde

Merab Dvalishvili está se oferecendo para acabar com sua rivalidade com Sean O’Malley para sempre.

“The Machine” venceu com folga por decisão unânime em cinco rounds no UFC 306 para tirar o título peso galo de O’Malley, mas o ex-campeão questionou a pontuação desde então, argumentando que fez o suficiente para vencer três rounds da luta.

Embora O’Malley tenha se saído forte no quinto e possivelmente vencido o terceiro, é difícil descobrir que outro round os juízes poderiam ter dado a ele, já que Dvalishvili controlou a maior parte da ação com sua luta agarrada. Mesmo assim, Dvalishvili parece aberto a enfrentar O’Malley novamente, e em breve, já que recorreu às redes sociais para propor uma revanche no UFC 309, no dia 16 de novembro, no Madison Square Garden, em Nova York.

Ouvi dizer que O’Malley acha que venceu a luta e está em busca de revanche. Se ele quiser, ele pode ter. Vamos fazer isso no dia 16 de novembro no Garden e depois ainda defenderei o título contra quem o UFC quiser que eu lute a seguir. O que você acha? @SugaSeanMMA – Merab “A Máquina” Dvalishvili (@MerabDvalishvil) 27 de setembro de 2024

“Ouvi dizer que O’Malley acha que venceu a luta e está em busca de uma revanche”, escreveu Dvalishvili em uma postagem no Twitter marcando O’Malley. Se ele quiser, ele pode ter. Vamos fazer dia 16 de novembro no Garden e depois ainda defenderei o título contra quem o UFC quiser que eu lute a seguir. O que você acha?”

A garantia de Dvalishvili de que ainda planeja se defender contra outro contendor é provavelmente uma boa notícia para os fãs de luta ansiosos para vê-lo enfrentar o invicto peso galo Umar Nurmagomedov. Um confronto entre Dvalishvili e Nurmagomedov colocaria a sequência de 11 vitórias consecutivas do campeão contra um adversário que ainda não perdeu em 18 lutas profissionais.

Independentemente disso, não parece que O’Malley planeja aceitar a oferta de Dvalishvili, já que ele terá uma cirurgia que pode mantê-lo afastado dos gramados até 2025. Ele respondeu a Dvalishvili, dizendo-lhe que deveria apenas lutar contra Nurmagomedov.

Fazendo a cirurgia em 3 de outubro. Lutei com você com um quadril e ainda te venci. Rodada 1,3,5. Eu sou o campeão. Lute com Umnar. – Sean O’Malley (@SugaSeanMMA) 27 de setembro de 2024

“Fazendo uma cirurgia em 3 de outubro”, escreveu O’Malley. “Lutei com você com um quadril e ainda te venci. Rodadas 1, 3, 5. Eu sou o campeão. Lute contra Umar.”

Nurmagomedov também interveio nas redes sociais: