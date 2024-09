Merab Dvalishvili responde ao ‘filho’ Sean O’Malley afirmando que ele ainda é campeão do UFC com esquete engraçado

Merab Dvalishvili não aceita nenhuma das bobagens de Sean O’Malley.

No último final de semana, Dvalishvili ganhou o título peso galo, obtendo uma vitória por decisão unânime sobre O’Malley no evento principal do UFC 306. Embora logo após O’Malley tenha oferecido “nenhuma desculpa”, na quinta-feira “Suga” mudou de tom, contestando o julgamento na luta, alegando ainda ser o campeão de 135 libras e dizendo que defenderá o título contra Umar Nurmagomedov no próximo verão. Mas o verdadeiro campeão não está aceitando.

Indo ao Instagram para responder a O’Malley, Dvalishvili provocou o ex-campeão com um vídeo que o mostra agindo como um pai desaprovador em relação a O’Malley.

“Que p*rra, mano?! O que está acontecendo? Sean, é você meu amigo? O que há de errado com você, mano? Por que você continua fumando, meu amigo? Eu pensei que você estava apenas dormindo agora. É hora de dormir para você, mano. Vamos, mano. “Escute filho, não se preocupe com isso, Umar Nurmagomedov. Eu vou cuidar de Umar. Você não é mais um campeão. Vou tirar o cinturão de você de novo, então dirija com segurança, filho. Vamos lá, Sean. Chega de fumar. Dirija com segurança.”

Merab também beija a versão boneca de O’Malley várias vezes na cabeça, uma referência à curiosa troca que ocorreu durante a luta.

Independentemente das alegações de O’Malley, Dvalishvili continua sendo o campeão indiscutível dos pesos-galos do UFC e parece pronto para defender seu título contra Umar Nurmagomedov ou possivelmente Deiveson Figueiredo em algum momento do ano que vem. Enquanto isso, O’Malley está indo para uma cirurgia para reparar um labrum rompido em seu quadril e ficará fora de ação por pelo menos seis meses.