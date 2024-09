Mercury e Lynx são considerados ‘um dos melhores de todos os tempos’ em possível final de Taurasi

MINNEAPOLIS — Às 22h42 de quarta-feira, um dos maiores jogadores da história do basquete saiu da quadra pela — talvez — última vez.

Diana Taurasi cometeu sua sexta falta faltando 2 minutos e 34 segundos na derrota do Phoenix Mercury por 101-88 para o Minnesota Lynx no Jogo 2 da primeira rodada do playoff. No que poderia ter sido seu último jogo, a líder de pontuação de todos os tempos da WNBA deixou a quadra enquanto jogadores de ambos os times, assim como a torcida de Minnesota, lhe deram uma ovação.

Taurasi, que terminou com 10 pontos, não fez nenhuma declaração oficial sobre seu futuro, mas o clima pós-jogo pareceu sinalizar o fim de uma sequência de 20 anos que poucos atletas na história do basquete alcançaram.

Após sofrer derrotas em ambos os jogos em Minneapolis, Taurasi não participou de nenhuma das coletivas de imprensa pós-jogo. Mas aqueles que a assistiram, jogaram com ela e competiram contra ela contaram a história de seu legado inigualável.

“Vamos ver o que ela decide fazer”, disse o treinador principal do Mercury, Nate Tibbetts, no primeiro ano. “Tem sido meio que a abordagem dela o tempo todo, mas, pessoalmente, eu gostaria de agradecer a ela [as] uma nova treinadora chegando em uma nova liga… a maneira como ela me recebeu e me ajudou durante esta temporada. Que oportunidade para mim de treinar a maior de todas, e sou super grata por isso.”

O Mercury nunca pareceu encontrar seu ritmo nesta temporada, a terceira consecutiva com um recorde abaixo de 0,500. Eles lutaram após o intervalo do All-Star e tropeçaram em uma disputa de primeira rodada contra o Lynx, o time mais quente da WNBA nos últimos meses e uma franquia que derrotou o Mercury cinco vezes em suas últimas seis disputas de playoff. A estrela do Lynx, Napheesa Collier, elevou seu jogo nesta série, totalizando 80 pontos em jogos consecutivos para estabelecer um recorde de playoffs da WNBA, de acordo com a ESPN Research.

No Jogo 1 no domingo, o Mercury superou um déficit de dois dígitos para brevemente assumir a liderança nos minutos finais antes do Lynx se recuperar. No Jogo 2, o Mercury teve uma vantagem de dois pontos no início do terceiro quarto, mas não conseguiu sustentá-la.

Mas Taurasi, no jogo final de sua temporada e possivelmente de sua carreira, deixou Minneapolis como uma lutadora. No começo do quarto período, ela gritou com a atacante do Lynx, Myisha Hines-Allen, após uma falta. Ambas as jogadoras sofreram faltas técnicas, já que várias companheiras de equipe de Taurasi a seguraram enquanto ela continuava a falar.

Esse espírito a ajudou a ganhar seis medalhas de ouro olímpicas, três campeonatos da WNBA e três campeonatos da NCAA na UConn. Taurasi foi a MVP de 2009 e ganhou honras de primeira equipe da WNBA 10 vezes. Também houve vários períodos em sua carreira em que Taurasi teve o direito de ser a melhor jogadora do esporte.

Taurasi começou sua carreira profissional em 2004, quatro anos antes do lançamento do primeiro iPhone, e ficou até que os carros pudessem dirigir sozinhos. Aos 42 anos, no entanto, ela ainda é um talento, como provou em um esforço de 21 pontos no Jogo 1, tornando-se a primeira jogadora na história da WNBA a marcar mais de 20 pontos em um jogo de playoff após os 40 anos.

“Eu nunca vi alguém entrar, dia após dia, fazer exatamente a mesma coisa e acrescentar algo para que ela possa permanecer nesta quadra”, disse a central Brittney Griner do Mercury. “Eu sempre disse que atribuo muito do meu jogo à maneira como o leio, à maneira como consigo ver as coisas se desenvolvendo na quadra, [Taurasi]. Mas também tenho a sorte de tirar lições de vida de [Taurasi]também.”

Natasha Cloud acrescentou: “[Taurasi] é uma das GOATs deste jogo. Ela sempre será lembrada como uma das maiores a tocar nesta bola.”

Por melhor que Taurasi tenha sido em sua carreira, nenhuma outra jogadora da liga igualou Collier em dois jogos de playoff. Ela se tornou a primeira jogadora da WNBA a marcar mais de 35 pontos em jogos de playoff consecutivos na história da liga. E pouco mais de 72 horas depois de marcar 38 pontos, o recorde da carreira, no Jogo 1, Collier superou esse esforço no Jogo 2 com 42 pontos.

“Não é como se eu me sentasse e pensasse, ‘OK, preciso marcar tantos pontos para quebrar um recorde'”, disse Collier. “Estou apenas jogando pelo meu time. Estou tentando ganhar um jogo. Estou tentando tirar vantagem do que a defesa está me dando. Não é nem como se eu estivesse indo lá com um objetivo na cabeça. Estou apenas tentando ganhar o jogo.”

No domingo, Collier disse que planejava mandar Taurasi para a aposentadoria. Ela fez isso não com sarcasmo em relação a outra ex-estrela da UConn, mas com intenção. Collier também disse que, depois de terminar em segundo lugar para A’ja Wilson na corrida de MVP este ano, ela viria atrás de Wilson na próxima temporada.

Ela poderia ter começado sua campanha mais cedo.

“Tive um momento no primeiro tempo em que olhei para cima e vi no placar da arena que ela tinha 22 [points] no primeiro tempo”, disse a treinadora de Minnesota, Cheryl Reeve. “E eu pensei, ‘Uau, isso é muito bom.’ Eu não sabia que ela tinha se saído tão bem.”

A noite de quarta-feira pode ter sido o último jogo para Taurasi, mas suas companheiras de equipe tentaram escrever outro final. Griner teve 24 pontos e dois bloqueios e Cloud teve um duplo-duplo (16 pontos, 10 assistências) para um time Mercury que arremessou 52% do campo.

O Lynx, no entanto, está jogando em outro nível, um nível que Taurasi já alcançou algumas vezes em sua carreira.

Mesmo tendo cometido falta, Taurasi se levantou durante os tempos técnicos, ergueu os punhos e tentou motivar o time que havia caído em um déficit de dois dígitos no final do jogo.

Mas eles não conseguiram mais uma corrida, e quando o sinal final tocou no Target Center, os fãs aplaudiram e ambos os times apertaram as mãos e se abraçaram, nas típicas gentilezas pós-jogo.

Às 22h49, Taurasi entrou no túnel em direção ao vestiário, mas não antes de estender a mão para uma jovem fã.

Então, ela se foi.

“Quero dizer, 20 anos é incrível”, disse Reeve. “É realmente incrível. Pense até em 20 anos em alto nível. E eu já disse isso repetidamente: [She’s] um dos maiores competidores de todos os tempos em qualquer esporte.”