Mercury Morris, bicampeão do Super Bowl com os Dolphins, morre aos 77 anos

MIAMI GARDENS, Flórida — Eugene “Mercury” Morris, que brilhou pelo invicto Miami Dolphins de 1972 como parte de um backfield repleto de estrelas e ajudou o time a ganhar dois títulos do Super Bowl, morreu, informou o time no domingo.

Morris, três vezes selecionado para o Pro Bowl, tinha 77 anos.

Em um comunicado, sua família disse que seu “talento e paixão deixaram uma marca indelével no esporte”.

“Além do campo, Mercury era um pai dedicado, um irmão amoroso, um amigo leal e um pilar na comunidade”, escreveu sua família. “Sua presença se estendeu muito além do futebol, pois ele tocou a vida de muitos ao longo de seu tempo em Miami.”

Estamos profundamente tristes com o falecimento do grande jogador dos Dolphins, Mercury Morris. foto.twitter.com/V2t8SFNVvf — Miami Dolphins (@MiamiDolphins) 22 de setembro de 2024

Morris foi o halfback titular e um dos três corredores que o técnico do Dolphins, Don Shula, usou nas temporadas consecutivas de títulos de Miami em 1972 e 1973, ao lado do membro do Hall da Fama do Futebol Profissional Larry Csonka e Jim Kiick. Morris liderou os Dolphins em touchdowns corridos em ambas as temporadas, terminando com 12, o melhor da NFL, em 1972, e depois mais 10 em 1973.

“É um dia muito triste para mim e para nossa família Dolphin”, Csonka postou no X.

Essas duas temporadas — as melhores da história dos Dolphins — também foram as melhores da carreira de oito anos de Morris. Ele correu para a melhor marca da carreira, 1.000 jardas, em 1972, e depois correu para mais 954, junto com a melhor marca da liga, 6,4 jardas por corrida, na temporada seguinte.

Morris não perdeu tempo causando impacto nos Dolphins. No primeiro jogo como novato em 1969, ele correu de volta um kickoff de 105 jardas para um touchdown contra Cincinnati. Isso continua sendo o mais longo na história do time, e seus três TDs de retorno de chute na carreira e a média de 26,5 jardas por retorno também são recordes do time.

“Acho que Shula deu a todos um tipo diferente de direção e propósito sendo treinado por esse cara”, disse Morris em 2008. “Éramos pessoas de classe média e fãs de classe média, e Shula era um trabalhador braçal. E ele tinha um tipo de ética de trabalho que realmente permitia que você visse que se você trabalha duro e faz o que é suposto fazer, então as coisas vão dar certo para você — não o tempo todo, mas você se ajusta a isso e faz o que é necessário para tentar fazer o melhor que pode.”

Eugene “Mercury” Morris, que jogou ao lado de Lary Csonka e Jim Kiick no backfield dos Dolphins, liderou Miami em corridas durante sua temporada perfeita de 1972 e novamente em 1973. Ele ainda está em quarto lugar na lista de todos os tempos da equipe, com 3.877 jardas. Coleção Kidwiler/Diamond Images/Getty Images

Morris não escondeu o fato de que estava cheio de orgulho pelo fato de os Dolphins de 1972 serem o primeiro — e ainda único — time invicto e sem empates na história da NFL, realizando uma temporada realmente perfeita.

Ele também tentou deixar isso claro: Não, os Dolphins não estavam torcendo contra os times que chegaram perto de igualar seu feito de perfeição ou tinham champanhe no gelo esperando o momento em que o último time invicto em uma temporada fosse derrotado.

“E para que fique registrado, NÃO BRINDAMOS toda vez que um time invicto perde”, Morris postou nas redes sociais em 2015, quando o Carolina Panthers, liderado por Cam Newton, começou 14-0 antes de perder o penúltimo jogo da temporada regular. “Não tem champanhe na minha taça, só Canada Dry Ginger Ale! Ha!”

Esse senso de humor foi apontado para seus amados Dolphins às vezes. Quando Miami estava 0-8 na temporada de 2007, a caminho de um início de 0-13 e um recorde de 1-15, Morris ofereceu outra de suas muitas piadas memoráveis.

“Os Dolphins não estão me envergonhando, porque nosso recorde está no topo da pilha”, disse Morris. “Esse não é meu time. As pessoas dizem: ‘Seu time está indo mal’. Eu digo: ‘Meu time todo tem cartões AARP.'”

Morris teve algumas lutas pessoais depois que sua carreira no futebol terminou, mais notavelmente sendo sentenciado a 20 anos de prisão após sua condenação em 1982 por acusações de tráfico de cocaína. Ele lutou contra a condenação, admitindo que usou cocaína — em parte para lidar com vários ferimentos persistentes — mas nunca vendeu a droga. Sua condenação foi anulada pela Suprema Corte da Flórida em 1986, e Morris se tornou um palestrante motivacional, incentivando as pessoas a evitarem as drogas.

“Eu estava amargo? Na verdade, não”, escreveu Morris em seu livro “Against The Grain”, publicado em 1998. “Eu não recomendaria três dias de prisão a ninguém, muito menos três anos. Mas devo ser honesto: eu precisava passar pelo que passei para desenvolver o caráter que eu tinha quando me tornei um homem livre.”

Morris entrou para a Calçada da Fama dos Dolphins em 2013. Ele continua em quarto lugar na lista de todos os tempos da equipe, com 3.877 jardas, atrás de Csonka (6.737), Ricky Williams (6.436) e Ronnie Brown (4.815).

“Morris deixou um impacto duradouro por meio de seu jogo dinâmico, personalidade e performances recordes”, postaram os Dolphins no X. “Ele amava os Dolphins, os fãs e a comunidade do sul da Flórida e será sempre lembrado como um dos maiores jogadores a vestir a camisa azul-petróleo e laranja.”

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.