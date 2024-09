Mesa redonda de apostas dos playoffs da WNBA – Dicas de apostas para a primeira rodada, futuros

Os playoffs da WNBA de 2024 começam no domingo com todos os times da pós-temporada em ação. O New York Liberty, cabeça de chave número 8, busca seu primeiro campeonato ao receber o Atlanta Dream, cabeça de chave número 8, às 13h, horário do leste dos EUA, na ESPN. Às 15h, horário do leste dos EUA, a sensação novata Caitlin Clark e o Indiana Fever, cabeça de chave número 6, enfrentam o Connecticut Sun, cabeça de chave número 3, na ABC.

Às 17h (horário do leste dos EUA), o Phoenix Mercury, sétimo cabeça de chave, enfrenta o segundo cabeça de chave, Minnesota Lynx, na ESPN, antes do encerramento às 22h (horário do leste dos EUA) na ESPN, quando o quarto cabeça de chave, Las Vegas Aces, começa a busca pelo terceiro campeonato consecutivo, enfrentando o quinto cabeça de chave, Seattle Storm.

Para começar os playoffs, pedimos aos analistas de apostas da ESPN WNBA Jennifer La Croix, Eric Moody, Liz Loza e Andre Snellings suas melhores apostas para a primeira rodada e para todos os playoffs.

As probabilidades são precisas no momento da publicação. Para as probabilidades mais recentes, acesse ESPN BET.

Qual é sua melhor aposta para cada série da Rodada 1?

Febre de Indiana vs. Sol de Connecticut

Total de jogos em séries acima de 2,5 (Par): Indiana vencerá um jogo e possivelmente roubará a série de Connecticut. O Fever estava 1-3 contra o Sun na temporada regular e venceu o encontro mais recente. O Fever foi 9-5 após o intervalo olímpico, o quarto melhor recorde da liga, atrás apenas do Lynx (13-2), Liberty (11-4) e Aces (11-5). O ataque de Indiana está pegando fogo desde o intervalo, com a melhor média da liga em pontos (90,9), 3 pontos por jogo (10,9) e porcentagem de 3 pontos (40%). — La Croix

Dom 2-1 (+290) sobre o Fever: Embora muitos apontem a diferença de 203 jogos na experiência de playoff entre Indiana e Connecticut, que é a quinta maior na história da pós-temporada, não acredito que esta série será moleza para o Sun. O estilo acelerado do Fever pode levar o Sun a três jogos. O Sun tem a melhor defesa da liga, mas o Fever melhorou durante toda a temporada. Espere uma série competitiva, com Connecticut finalmente saindo por cima. — Temperamental

Febre sobre o Sol (+160): Para mim, parece uma série de empates, com talvez uma ligeira vantagem para o Fever, que também está ganhando mais força. Para ambos os times, esta foi uma história de duas temporadas. Nos primeiros 13 jogos, o Sun estava 12-1 com uma margem de pontuação de mais-10,3 pontos, incluindo três vitórias por um total de 42 pontos sobre um time Fever em dificuldades (3-10 com uma margem de pontuação de menos-12,2 pontos). Durante os últimos 27 jogos, no entanto, o Fever teve um recorde um pouco melhor (17-10, margem de pontuação de mais-2,0) do que o Sun (16-11, mais-4,7) e também venceu seu confronto direto mais recente por quatro pontos. A força do Fever é sua quadra de defesa, liderada por Caitlin Clark e Kelsey Mitchell, que como líderes de piso duplo colocaram o Fever em uma posição forte para competir nos playoffs. — Snellings

Seattle Storm x Las Vegas Aces

Total de jogos em uma série acima de 2,5 (Par): Os bicampeões defensores Aces provavelmente levarão a série, mas o Storm não facilitará. Os times estão equilibrados, cada um tendo fechado a temporada regular vencendo cinco de seis jogos. Seattle aumentou o ritmo na reta final (95,7), ganhando uma classificação ofensiva maior que Vegas (107,1) desde a segunda semana de setembro. A defesa dos Aces, no entanto, superou a do Storm nesse período. Dada a classificação próxima, esse confronto deve ir longe com o Storm com a intenção de levar a série para casa. — Loza

Aces 2-0 (-165) sobre Storm: Estou levando os Aces para varrer o Storm. Las Vegas tem atingido o pico no momento certo, indo 9-1 em seus últimos 10 jogos para encerrar a temporada regular, incluindo 5-1 contra times com recordes de .500 ou melhores. Seattle está tendendo na direção oposta, indo 8-7 desde a pausa olímpica e 1-5 contra times com recordes de .500 ou melhores. — La Croix

Ases -1,5 (-165) sobre Storm: Depois de entrar na temporada como favoritos para o tricampeonato, os Aces começaram relativamente devagar, com 6-6, com um diferencial de pontuação de mais 1,1 pontos, enquanto a armadora estrela Chelsea Gray ficou de fora. Durante esse período, eles perderam para o Storm por 13 pontos. Desde então, os Aces terminaram 21-7, com uma margem de pontuação de mais 7,3 pontos, vencendo todos os três confrontos contra o Storm por um total de 29 pontos. Espero que os Aces continuem a aumentar seu jogo à medida que avançam nos playoffs. — Snellings

Aces 2-1 (+290) sobre Storm: Os Aces venceram três dos quatro encontros da equipe quando enfrentaram o Storm, incluindo o confronto mais recente na Climate Pledge Arena na terça-feira. Ainda assim, o Storm derrotou os Aces no início e fora de casa. Este confronto também será a terceira vez (desde 2020) que os Aces e o Storm se enfrentarão nos playoffs. Os times dividiram seus encontros anteriores (Storm vencendo nas finais de 2020; Aces vencendo nas semifinais de 2022). A potência geral dos Aces deve durar mais que o Storm, mas Seattle é um time talentoso capaz de derrotar os Aces em um jogo. –– Loza

Phoenix Mercury x Minnesota Lynx

Lynx 2-0 (-260) sobre Mercury: O Lynx começou a correr nesta temporada e nunca diminuiu o ritmo. Com um elenco talentoso liderado por Napheesa Collier, eles estão perto do topo da liga em classificação ofensiva e defensiva. O Mercury tem lutado recentemente, perdendo oito dos últimos 12 jogos. Essa tendência de queda é preocupante, especialmente porque eles enfrentam um time dominante como o Lynx. — Temperamental

Lince -1,5 (-260) sobre Mercúrio: O Lynx tem sido um dos melhores times de toda a temporada, com o segundo melhor recorde e o terceiro melhor BPI da liga. O Mercury, por outro lado, tem o pior diferencial de pontos (mais-3,4 vs. mais-6,4 para o Lynx) e o pior BPI de qualquer time nos playoffs. O Mercury perdeu sete dos últimos 10 jogos. Na série da temporada, o Mercury venceu um jogo por um ponto em uma emocionante recuperação no quarto período durante o primeiro jogo de volta de Brittney Griner. O Lynx venceu os outros três confrontos por um total de 50 pontos, incluindo uma vitória de 13 pontos em seu confronto mais recente. — Snellings

Atlanta Dream vs. Nova York Liberty

Liberty 2-0 (-400) sobre Dream: O Liberty não deve ter problemas para varrer um Dream Team que não vence um jogo de playoff desde 2018. Embora Atlanta tenha conseguido derrotar Nova York no último dia da temporada regular para garantir a oitava colocação, eles enfrentam um desafio difícil. O Liberty terminou a temporada regular classificado em primeiro na classificação líquida, e o Dream terminou em sétimo. Nova York pode fazer uma enxurrada de pontos rapidamente, e é exatamente isso que fará contra Atlanta nesta série. — Temperamental

Liberdade -1,5 (-400) sobre Sonho: Esta série deve ser uma varredura. O Liberty não só tem o melhor recorde na WNBA, como também liderou a liga com um diferencial de pontuação de mais-9,2 pontos, dando a eles uma vantagem total de 12 pontos no diferencial de pontuação sobre o Dream. O Liberty também liderou a liga no WNBA BPI com uma pontuação de 7,0, medindo com um ataque significativamente melhor (Liberty mais-4,1 OBPI; Dream menos-2,3) e defesa (Liberty mais-2,9; Dream menos-1,2) do que o Dream. — Snellings

Parlay de bônus

Lynx 2-0 (-260) sobre Mercury; Liberty 2-0 (-400) sobre Dream: Eu apostaria nesses dois. Desde que o formato dos playoffs mudou para uma série de playoffs melhor de três em 2022, as sementes nº 1 e nº 2 não só venceram todas as séries da primeira rodada, como também varreram três das quatro séries. Na temporada regular, Minnesota foi 3-1 contra o Phoenix (2-0 em casa) e Nova York foi 3-0 contra o Atlanta. — La Croix

Qual é a sua aposta favorita no vencedor do campeonato?

jogar 1:22 Indiana e Caitlin Clark podem ser um problema nos playoffs? Rebecca Lobo relembra a primeira temporada regular de Caitlin Clark e prevê o confronto da primeira rodada do Fever contra o Sun.

Lince de Minnesota (+350): Minnesota é o time mais quente entrando nos playoffs; o Lynx está 13-2 desde a pausa olímpica, o melhor recorde da liga nesse período. Eles também foram 3-1 contra Las Vegas e Nova York (incluindo a Commissioner’s Cup) e são um dos dois times a se classificar entre os quatro primeiros em eficiência ofensiva e defensiva (Nova York é o outro). — La Croix

Nova York Liberty (+130): O Liberty caiu para o Aces nas finais da temporada passada, mas eles dominaram a liga na maior parte desta temporada com um recorde de 32-8. Terminando entre os três primeiros em classificação ofensiva e classificação defensiva, Nova York se estabeleceu como o favorito, e não é nenhuma surpresa. A dor da derrota nas finais da temporada passada alimentou a motivação para o primeiro campeonato do Liberty. Enquanto oponentes formidáveis ​​como o Aces, Lynx e Sun estão em seu caminho, acredito que o Liberty estará à altura do desafio. Nova York também manterá a vantagem de jogar em casa enquanto o Liberty permanecer na pós-temporada. — Temperamental

Las Vegas Aces (+250): Após seu início relativamente lento, os Aces terminaram como um dos melhores times nos últimos três quartos da temporada, vencendo 21 de seus últimos 28 jogos com uma margem de pontuação de mais de 7,3 pontos. A’ja Wilson fez uma temporada para as eras, e Kelsey Plum e Jackie Young entregaram seus níveis típicos de jogo All-Star. Mas a quarta atleta olímpica do time, Gray, estava se recuperando de lesões durante a maior parte da temporada. Ela começou a encontrar seu ritmo tarde, com médias de 11,9 pontos, 5,7 assistências e 2,0 roubos de bola em 28,6 minutos em seus últimos sete jogos da temporada regular. Seu retorno à forma completa o núcleo do campeonato dos Aces a tempo para eles irem para uma terceira repetição. — Snellings

Qual é sua aposta favorita para MVP das Finais?

jogar 2:14 O Dream tem alguma chance contra o Liberty e Sabrina Ionescu? Ryan Ruocco se junta ao “NBA Today” para analisar o confronto da primeira rodada entre o New York Liberty e o Atlanta Dream, enfatizando as chances do Liberty de disputar o título com Sabrina Ionescu.

Collier Napheesa (+400): Se Minnesota vencer o campeonato, Collier ganhará o prêmio de MVP das Finais. Ela está liderando o Lynx em pontos (20,4), rebotes (9,7) e roubos de bola (1,9). Ela também tem a segunda maior probabilidade média de vitória adicionada por jogo nesta temporada (16%), atrás apenas de Wilson, de Las Vegas (19%). — La Croix

Breanna Stewart (+350): Wilson é a favorita para MVP da temporada regular, e merecidamente. Ela se tornou a primeira jogadora a marcar 1.000 pontos em uma temporada, estabeleceu o recorde de rebotes em uma única temporada e liderou a liga em bloqueios. Mas Stewart está mais focada em adicionar outro campeonato e MVP das Finais ao seu currículo, especialmente após o desempenho decepcionante nas Finais da WNBA da temporada passada. Stewart e o Liberty estão buscando redenção e acreditam que a encontrarão nesta pós-temporada. Ela ganhou o prêmio de MVP em 2018 e 2020 com o Storm. — Temperamental

A’ja Wilson (+275): Se as Aces ganharem seu terceiro campeonato consecutivo da WNBA, Wilson é de longe a favorita para adicionar outro troféu de MVP das Finais ao MVP da temporada regular que ela espera ganhar. Wilson tem um argumento crível como a melhor jogadora ofensiva e defensiva da WNBA nesta temporada, e para as Aces passarem pela prova de outros times de elite para ganhar o título, seria necessário que Wilson continuasse a jogar em seu nível histórico de MVP. — Snellings