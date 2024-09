Mesa redonda do UFC 306: A era Sean O’Malley está prestes a chegar a um fim abrupto?

Sean O’Malley já silenciou muitos céticos em sua ascensão ao topo. Ele pode fazer isso mais uma vez contra o que é indiscutivelmente o maior desafio de sua carreira?

O evento principal de UFC 306 vê O’Malley defender seu título peso galo contra Merab Dvalishvilium grinder implacável que derrotou 10 oponentes seguidos. A perícia de Dvalishvili em luta agarrada deve ser a kriptonita de O’Malley e toda a pressão está sobre o campeão colorido para provar mais uma vez que seu jogo é digno da fama.

Alexander K. Lee, Mike Heck e Jed Meshew, do MMA Fighting, fazem seus melhores palpites sobre onde O’Malley estará – e para onde sua carreira pode estar indo – na manhã de domingo, além de prever se o Alexa Grasso contra Valentina Shevchenko chegará a uma conclusão satisfatória e como o UFC planeja entregar isso em sua estreia altamente anunciada no Sphere em Las Vegas.

1. Preencha a lacuna: Após o UFC 306, Sean O’Malley está ______

Meshew: O maior ativo estrela do UFC.

Saindo da Contender Series, O’Malley tinha toda a promessa do mundo e o potencial para ser “o próximo Conor McGregor”, mas a questão era se ele chegaria lá? McGregor era um talento excepcional, mas também correu mais quente que o Sun por vários anos, criando uma tempestade perfeita de estrelato. O’Malley poderia fazer o mesmo? Bem, até agora, ele fez.

Embora O’Malley tenha tido uma estrada rochosa em alguns pontos, nos últimos anos, o homem tem lançado gás direto. Vencer Petr Yan como um grande azarão, derrotar Aljamain Sterling para reivindicar o cinturão e, em seguida, passear com o cachorro do rival Chito Vera foram todas grandes vitórias, mas vencer o cara que muitos acreditam ser o melhor peso galo da Terra e fazer isso no “maior evento esportivo ao vivo de todos os tempos”? É assim que você cruza para o mainstream.

E eu acho que ele vai fazer isso. Não me entenda mal, se Merab entrar e der um Merab nele, eu não vou ficar chocado, mas quanto mais eu penso sobre essa luta, mais eu acho que O’Malley está preparado para ela. Merab é iminentemente atingível e isso é um começo ruim lutando contra O’Malley, além disso, O’Malley é extremamente bom em controlar o alcance. Eu acho que Merab vai ter muita dificuldade em marcar quedas e, portanto, ficar preso em pé sendo derrubado por boa parte da luta, até que O’Malley encontre o grande golpe de nocaute, e então o show “Suga” realmente começa.

Diabos: Anunciando o vencedor de Ilia Topuria x Max Holloway.

Assim como Mr. No Grey Area acabou de expor, o empurrão promocional que este evento recebeu — e receberá ainda mais durante a semana da luta — não é algo que outros cards recebem. Na verdade, isso recebeu mais atenção do UFC do que o UFC 300, e não está tão perto assim. O’Malley é o rosto do card, embora seja uma “carta de amor” aos esportes de combate mexicanos, e esse parecia ser o plano desde o início.

Acho que O’Malley combina muito bem com Dvalishvili, e há uma grande diferença entre um lutador que está falando besteira e um lutador que está tão confiante de que sabe algo que nós não sabemos. “Suga” tem essa aura, enquanto Dvalishvili, por melhor que seja, colocou muita pressão extra sobre si mesmo.

Se O’Malley passar por Dvalishvili, o que ele disser naquele microfone depois daquele momento se tornará a história do fim de semana. Ele pediu Topuria após sua vitória sobre Marlon Vera, não há dúvidas de que ele pedirá novamente — junto com Holloway para garantir — caso ele levante a mão para fechar o show.

Leia: Humilhado.

O’Malley ganhou suas listras da maneira mais difícil, apesar do que seus detratores possam dizer. Ele recebeu a massagem Snoop Dogg no Contender Series e isso gerou bastante hype, mas ele ainda tinha que entregar os produtos no octógono e ele fez isso com louvor, deslumbrando os fãs com seu estilo de trocação emocionante antes de obter vitórias de qualidade sobre Petr Yan e Aljamain Sterling para provar que ele é o cara.

Ele merece estar no topo, o que vai fazer a queda doer ainda mais.

No papel, Dvalishvili é o pior pesadelo de O’Malley. Uma máquina de cardio ininterrupta com ótima luta livre e zero Fs para dar, ele poderia potencialmente esmagar O’Malley no primeiro round ou apenas colocá-lo no inferno por 25 minutos. Claro, O’Malley poderia derrubá-lo com um bom golpe, mas imagine o quanto a confiança do campeão será abalada se ele conectar cedo e Dvalishvili simplesmente ignorar. Há níveis para isso e é possível que Dvalishvili esteja um acima de todos os outros em 135 libras, incluindo O’Malley.

O impetuoso O’Malley gosta de se gabar de que está invicto, ignorando uma derrota para Chito Vera, que foi em parte devido a uma lesão e que ele vingou de forma convincente no UFC 299. Ele ficará consideravelmente menos impetuoso depois que Dvalishvili terminar com ele.

2. Alexa Grasso ou Valentina Shevchenko acabarão definitivamente com sua rivalidade?

Diabos: Não, provavelmente não.

Eu tinha Shevchenko vencendo a segunda luta, e ela tem uma chance muito maior do que a comunidade do MMA parece estar dando a ela para vencer a trilogia. Se ela vencer, não há chance nenhuma de não vermos isso de novo. Pode não ser a próxima, mas certamente veremos mais uma vez.

Se Grasso vencer, mas não de forma unilateral, ainda acho que pode haver espaço para mais uma. Mesmo que vença, eu não descartaria completamente. Caramba (sou eu), se Max Holloway vencer o título dos penas, ele pode se ver em uma quarta luta com Alexander Volkanovski.

Algumas rivalidades nunca têm uma data de validade completa. Esta parece ser uma delas.

Leia: Em primeiro lugar, TUF NUNCA MORREobviamente.

Segundo, essa rivalidade está prestes a chegar ao fim, de uma forma ou de outra.

Por mais emocionantes que tenham sido as duas primeiras lutas, a vencedora do co-evento principal de sábado deve ser capaz de colocar uma marca nesta trilogia, exceto se os competidores ficarem descontrolados. Se Grasso vencer, ela terá uma confortável vantagem de 2-0-1 sobre Shevchenko; se Shevchenko vencer, ela pode argumentar que tem duas vitórias na série, dado o empate controverso na segunda luta. Eu adoraria ver outra revanche, mas também quero que uma escalação de concorrentes dignos tenha seu dia no tribunal.

Considere também que o lutador perdedor tem opções.

Grasso, cinco anos mais nova que Shevchenko, ainda tem muitas lutas grandes pela frente na divisão de 125 libras e deve permanecer na disputa pelo título pelos próximos anos. É possível que ela até encontre uma rival maior do que Shevchenko. Se Shevchenko perder, um retorno ao peso galo parece ser a jogada óbvia, especialmente considerando que ela seria favorita sobre quase qualquer oponente nessa categoria de peso.

Todos os caminhos levaram a Grasso vs. Shevchenko 3, entregando resultados em termos de drama, emoção, habilidade e, mais importante, um vencedor definitivo finalmente.

Meshew: Olha, todos nós sabemos o que aconteceu comigo na primeira vez que esses dois brigaram. Não foi bom.

Então, quando digo o que estou prestes a dizer, vocês sabem que falo do fundo do meu coração: Grasso já venceu essa rivalidade.

Na primeira luta, Shevchenko estava bem a caminho de vencer uma decisão nada inspiradora quando Grasso a pegou escorregando e finalizou com a Finalização do Ano. Então, na revanche, Grasso deveria ter vencido a luta, mas de alguma forma roubou um empate (o julgamento foi quase transparentemente duvidoso). Não foi tão definitivo quanto a primeira vez, mas ao longo de quase 45 minutos de luta, Grasso foi o melhor lutador.

Agora, indo para sua trilogia, Grasso ainda está no auge de sua carreira e Shevchenko tem 36 anos e claramente está além de seus melhores dias. Ela é boa o suficiente para não ser eliminada, mas todos os sinais apontam para Grasso vencendo novamente, o que deveríamos estar todos felizes. O peso mosca é a melhor divisão no MMA feminino e, nos últimos 18 meses, foi segurado por esta luta, enquanto outras concorrentes, como Manon Fiorot, surgiram.

Grasso fecha a porta e parte para novos negócios.

3. O que você espera ver com a produção de Sphere?

Meshew: O problema com o UFC é que ele está falido criativamente. O produto tem sido funcionalmente o mesmo, em termos de produção, por quase uma década. Pode haver um ou dois novos sinos ou apitos de vez em quando (ou quando o UFC muda de parceiro de transmissão), mas é tudo a mesma coisa. Lembra quando Dana White prometeu que “Fight Island” seria uma coisa insanamente legal e então ele simplesmente fez shows do UFC APEX em Abu Dhabi? É disso que estou falando.

Então, dado isso, minhas expectativas para o Noche UFC 2.0 não são altas. Estou meio que esperando que a grande revelação seja simplesmente Gladiator Man in Sphere. Mas espero estar errado porque esta é uma oportunidade para eles fazerem algo legal. Como o quê? Não tenho ideia. Me prometeram o maior evento esportivo de todos os tempos. Me deslumbre. Me faça dizer: “Eu nem sabia que isso era possível.”

Diabos: Desculpe, Jed, mas considere-se pré-encantado.

Não tem como isso não dar certo no departamento de “Puta merda, isso é loucura”. O UFC 300 foi um grand slam, e a mídia do MMA sabia que seria, e é por isso que todos nós o colocamos como o melhor card no papel, enquanto a promoção fez um esforço danado na semana da luta e na noite da luta para fazer parecer que era um evento incrível e imperdível. E cara, foi mesmo.

Por mais impressionante que tudo isso tenha sido, empalidece em comparação ao que eles têm tentado fazer com este cartão. Claro, os preços dos ingressos são criminosos, mas isso também é sobre a experiência de assistir esportes ao vivo pela televisão. Eu simplesmente não vejo uma maneira de olharmos para este evento e pensarmos: “Eh, isso é apenas OK”. Acho que isso vai ser muito legal, e sendo o geek de produção que sou, estou muito intrigado sobre como isso vai ficar.

Mas sempre tem um “mas”, certo? Aqui está o meu. Assim como no UFC 300, sentimos falta dele imediatamente. Assim que os terríveis cards APEX sem esforço e a abordagem de negócios como sempre retornaram, sabíamos que seria uma vida útil curta de diversão e esforço extra. Acho que vamos sentir a ressaca desse aspecto por um bom tempo depois do UFC 306, não importa o quão boas algumas das lutas sejam pelo resto de 2024.

Leia: Como sempre, deixe que eu fique firmemente em cima do muro com a opinião mais sensata de todas.

Para aqueles sortudos o suficiente para estarem presentes, deve ser uma experiência transformadora; para aqueles de nós assistindo em casa, espere um show padrão do UFC com alguns truques visuais memoráveis ​​e muitas coisas brilhantes para ficar boquiaberto. Então é verdade e não verdade que este será o maior espetáculo esportivo de todos os tempos. É a Esfera de Schrodinger.

Mesmo que você considere o Sphere um grande e caro truque, parece que é um truque que todos deveriam conferir uma vez, já que as pessoas nos bastidores produziram algumas ilusões de ótica incríveis que simplesmente não podem ser replicadas por nenhum outro local. A quilometragem pode variar em quanto esses truques realmente melhorarão a experiência da noite da luta, mas não pode ser pior do que sentar no nariz sangrando e olhando para uma tela durante a maior parte da noite. A atmosfera no local promete ser exclusivamente envolvente.

Eu simplesmente não tenho a mínima ideia de como isso vai se traduzir pela televisão. Sim, clipes da Esfera geralmente chamam a atenção quando circulam nas redes sociais, mas, pessoalmente, nunca assisti a um sem pensar: “Cara, aposto que parece realmente legal se você realmente estiver lá.” Isso é especialmente verdadeiro quando se trata das lutas em si, que devem apresentar uma produção padrão do UFC (sério, você gostaria que eles mudassem para cenas aleatórias de imagens de esferas no meio de uma luta?).

Como um orgulhoso rato doméstico, você raramente me ouvirá reclamar sobre não ir a um evento ao vivo. Mas não posso mentir, o que quer que eles mostrem da Sphere provavelmente me deixará querendo mais e experimentando um caso raro de FOMMMA (Fear of Missing Mixed Martial Arts).