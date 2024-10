Mesa redonda do UFC 307: Para onde vai Alex Pereira com mais uma grande vitória?

Alex Pereira é o homem da hora.

Nenhum lutador viu seu estoque subir tanto quanto o de Pereira nos últimos anos, quando ele passou de campeão de kickboxing a cara do UFC, com títulos em duas divisões em seu nome. Neste sábado, ele vê um verdadeiro teste de seu poder de estrela ao defender o cinturão dos meio-pesados ​​contra o perigoso, mas pouco considerado Khalil Rountree no evento principal de UFC 307. Caso “Poatan” tenha outro desempenho de construção de lenda, será que outro confronto marcante o aguarda?

UFC 307 também vê o retorno da polarização Juliana Pena enquanto ela desafia o campeão peso galo Raquel Pennington. As implicações imediatas desta partida rancorosa são claras, mas poderia o resultado do co-evento principal – e um confronto importante entre a eliminatória Kayla Harrison e Ketlen Vieira—também persuadir o MMA GOAT feminino Amanda Nunes de volta à ação?

Mike Heck, Alexander K. Lee e Damon Martin do MMA Fighting ponderam essas questões antes do card de sábado no Delta Center em Salt Lake City.

1. O que vem a seguir para Alex Pereira com uma vitória no sábado?

Martinho: Status de campeão.

Essa não é a resposta que Magomed Ankalaev quer ouvir como o legítimo candidato ao número 1 na divisão dos meio-pesados, mas a realidade é que Pereira resgatou o UFC tantas vezes em 2024 que ele deveria realizar o que deseja a seguir e isso certamente parece que ele está perseguindo o ouro em outra divisão. Pereira já afirmou que planeja voltar para 185 libras por algum motivo inexplicável para desafiar Dricus du Plessis pelo título dos médios. Na verdade parece uma má ideia, mas se é isso que Pereira quer, que assim seja.

O desafio mais interessante está no peso pesado, onde Pereira poderia potencialmente fazer Jon Jones adiar sua aposentadoria por mais uma luta se superar Stipe Miocic no UFC 309. Pereira tem que saber que enfrentar Jones seria o maior, mais significativo e mais lucrativo luta disponível para ele no UFC. Fora a luta de Conor McGregor novamente, Pereira x Jones pode na verdade ser a luta mais promovida que o UFC poderia realizar.

Há também um mundo onde Pereira não consegue impedir Jones de chamar isso de carreira, então ele desafia Tom Aspinall e há outro confronto marcante na categoria peso pesado. De qualquer forma, Pereira é quem decide e isso significa peso médio ou peso pesado no futuro imediato.

Diabos: O que diabos ele quiser.

Embora desta vez não seja uma grande história, Pereira interveio para salvar o UFC novamente aqui. Com todo o respeito a Pennington e Peña, esse não é o evento principal pelo qual Salt Lake City está pagando. E por mais digno de ser um desafiante que Rountree seja, é Pereira que é – para citar a lenda Jon Anik – o homem com quem esta carta foi construída.

De uma forma ou de outra, essa luta será eletrizante. Não há como ser chato, ruim ou trabalhoso de qualquer forma. Os muitos, muitos fãs que reclamaram da luta principal do UFC 306 entre Merab Dvalishvili e Sean O’Malley vão sentir exatamente o oposto quando a luta acabar. Ou Pereira destrói Rountree em sete minutos ou menos para passar para 3-0, ou temos outro final de carta absolutamente impressionante.

Meu palpite é o primeiro, e as opções são abundantes. Pereira poderá enfrentar Magomed Ankalaev se vencer no UFC 308? Sim, e eu adoraria isso. O campeão dos médios Dricus du Plessis seria uma opção? Claro que parece. Além disso, há aquela chance de fazer história e de conquistar o terceiro cinturão. Eu sei que Jon Jones está dizendo que sua luta com Stipe Miocic provavelmente será a última, mas não acredito nisso nem por um segundo se Pereira vencer no sábado. Eu estaria disposto a apostar algumas semanas em cafés Dunkin ‘que Jones desafiará Pereira se os dois vencerem. Mas o que quer que o próprio Pereira decida fazer a seguir, ele conseguirá.

Lee: Tommy Aspinall, desce!

Não, Aspinall não traz o significado histórico de Jon Jones ou Stipe Miocic e sim, Magomed Ankalaev é o desafiante legítimo na categoria até 205 libras (supondo que ele derrote Aleksandar Rakic, o que eu sou). O problema é que Pereira tem tanta influência quanto qualquer um neste momento e merece tirar vantagem disso. Isso significa clamar por uma oportunidade de título dos pesos pesados. E isso significa Pereira x Aspinall.

Jones e Stipe, aproveitem sua pequena luta pelo título no Madison Square Garden. A atmosfera será eletrizante e, se presenciarmos uma aposentadoria dupla, derramarei uma ou duas lágrimas. Não sou feito de pedra. Mas também não sou excessivamente sentimental e estarei pronto para seguir em frente no domingo de manhã, o que significa elevar Aspinall a um status indiscutível (ele já é o peso pesado número 1 no que diz respeito ao real rankings) e colocá-lo contra Pereira, que estará aguardando a ligação após despachar Rountree.

As engrenagens do UFC funcionam com mais eficiência do que nunca hoje em dia, então Dana White e companhia. com gratidão entregaremos a Jones e Miocic sua cesta de presentes e os enviaremos embora antes de reservar Pereira x Aspinall para algum momento do primeiro semestre de 2025.

Como dizem as crianças: “Chama!”

2. Qual resultado no UFC 307 pode levar a volta de Amanda Nunes?

Lee: Uh, é falta de educação dizer que não existe?

Não quero ser o bosta na tigela de ponche logo de cara, mas fico cada vez mais confiante a cada dia que passa de que o #MMARetirement de Nunes é aquele que realmente vai durar. Não me interpretem mal, eu estava com quase todo mundo quando ela pendurou as luvas há 15 meses (parece mais do que isso, não é?) pensando que ela estava simplesmente fazendo uma pausa bem merecida enquanto também estava saindo a porta aberta para o surgimento de novos desafiantes.

Esse cenário não aconteceu exatamente, com Raquel Pennington – uma adversária que Nunes derrotou no UFC 224 – se tornando a primeira campeã pós-Nunes e Kayla Harrison não fazendo sua estreia no UFC até abril passado. Ah, Julianna Peña ainda está por aí também.

A mixagem simplesmente não parece adequada para o retorno de Nunes. Além de decisiva a primeira luta de Nunes com Pennington, os dois são amigos e não têm pressa de se enfrentar novamente. Harrison deveria buscar o título do UFC com uma vitória no sábado, e não perseguir um lutador inativo. Ah, Julianna Peña ainda está por aí também.

Depois existe a possibilidade de Ketlen Vieira incomodar Harrison, e se isso acontecer? Digamos apenas que na selva, na selva poderosa, “A Leoa” dormirá bem esta noite.

Martinho: Algumas peças de Tetris precisam se encaixar para que Nunes dê mais um passo em direção ao seu retorno ao octógono.

Primeiro, Harrison precisa usar Kennedy Blades e simplesmente lançar Vieira através do octógono e demoli-la – como muitos esperam que o duas vezes medalhista de ouro olímpico faça. Então Pennington precisa defender seu título com sucesso despachando Peña no co-evento principal para marcar uma luta futura contra Harrison.

Você pode estar pensando que a vitória de Peña não deixaria Nunes mais interessado depois de dividir duas lutas anteriores? Uma trilogia para acertar as contas com Peña não convenceria Nunes a voltar?

O problema é o seguinte: Nunes detesta Peña e nunca dar a ela a satisfação de uma terceira luta provavelmente significa mais para o GOAT feminino do que derrotar Peña novamente. Mas jogar um jogo longo para armar um confronto potencial contra uma ex-companheira de equipe, Harrison – supondo que ela derrote Pennington para se tornar campeã – pode ser apenas o truque para chamar a atenção de Nunes.

Nunes e Harrison já foram amigos e treinaram com os mesmos treinadores no American Top Team, na Flórida. Nunes acabou se separando da academia e começou a fazer suas próprias coisas, mas alguns comentários que ela fez sobre seu antigo time não agradaram a Harrison. Isso imediatamente desperta uma rivalidade e o potencial para uma luta massiva – dois fatores que podem influenciar a decisão de Nunes de voltar.

Diabos: Diretamente? Absolutamente nada do que acontece no sábado traz Nunes de volta ao octógono, mas o ímpeto provavelmente avança para que isso aconteça.

Não estou aqui para medir palavras, Ketlen Vieira vencendo Kayla Harrison seria um dos resultados mais chocantes do ano no MMA, e há um caso real de que seria o o mais chocante. Harrison provavelmente atropela Vieira para prepará-la para o vencedor da luta pelo título entre Pennington e Peña.

Agora, se Pennington vencer, ela provavelmente jogará a carta ‘Estou pronta para quem o UFC me der’, ou apenas dirá diretamente que está pronta para Harrison. O que mais ela pode fazer? Se Peña recuperar o título, ela chamará Nunes – o que acontecerá tão silenciosamente que você poderá ouvir um alfinete cair na arena elevada. Também pude vê-la pedindo uma revanche com a rainha dos moscas, Valentina Shevchenko, mais uma vez. Nada disso acontecerá, e ela não terá escolha a não ser lutar contra Harrison.

Depois que Harrison receber a injeção, poderemos revisitar.

3. Qual lutador veterano mais precisa de uma vitória na eliminatória?

Diabos: Fácil, um dos 5 melhores lutadores de todos os tempos – Jose Freaking Aldo. Após completar seu contrato anterior com o UFC no UFC 301, em maio, Aldo optou por permanecer na organização. E em sua primeira luta pelo novo acordo, ele luta em elevação, no mesmo local onde levou um cartão amarelo no pior matchmaking da história do peso galo do UFC, ao perder para Merab Dvalishvili. Ele deveria ter lutado pelo cinturão, fim da história.

Mas eu discordo.

Aldo agora enfrenta Mario Bautista, que está em uma boa fase, mas passar de Jonathan Martinez para Mario Bautista não é o tipo de salto na classificação, ou o valor do nome que a maioria procurava. Se Aldo vencer, uma grande luta o aguarda – talvez até com gente como Cory Sandhagen, ou, talvez, Sean O’Malley. Uma derrota praticamente poria fim às esperanças de Aldo de ganhar um segundo título de divisão e provavelmente levaria a um cartão amarelo contra outro lutador de 135 libras em uma seqüência de vitórias que muitas pessoas não conhecem.

Lee: Pelo bem de toda a nossa sanidade, Stephen “Wonderboy” Thompson, por favor, derrote Joaquin Buckley.

Faz todo o sentido do mundo para Buckley usar aquele físico impressionante para levar Thompson ao chão por três rounds e deixar Salt Lake City com uma decisão e outra chamada absurda em mãos. O tempo não espera por ninguém, e Buckley está prestes a se tornar uma ameaça genuína para disputar o ouro do UFC se vencer Thompson, duas vezes desafiante ao título.

E é por isso que Thompson precisa cuidar dos negócios, para não termos que ouvir Buckley chamar Belal Muhammad. Portanto, não precisamos ouvir como ele merece mais uma oportunidade de campeonato do que Shavkat Rakhmonov, Jack Della Maddalena, Sean Brady, Ian Machado Garry ou qualquer outro talento que esteja à sua frente na hierarquia. Onde deveriam estar.

Aparentemente, Thompson não está pensando em se aposentar, então, ganhando ou perdendo, ele ficará bem. Somos todos nós que podemos considerar fazer uma pausa no MMA se tivermos que ouvir Buckley fazer outra promoção pós-luta de revirar os olhos.

Martinho: Talvez isso acabe sendo uma resposta impopular, mas Carla Esparza vencer sua última luta seria um momento de bem-estar para o UFC 307.

Como ela nunca foi a lutadora mais barulhenta ou a competidora mais chamativa com finalizações dramáticas, a longa lista de conquistas de Esparza foi varrida para debaixo do tapete. Mas Esparza foi pioneira no peso palha depois de se tornar a primeira campeã até 115 libras do Invicta FC. Lesões nela e em seus oponentes em potencial impediram Esparza de defender seu cinturão e ela finalmente deixou a promoção feminina para assinar com o UFC, onde se tornou a cabeça-de-chave número 1 na 20ª temporada de O lutador finalque contou com um torneio para coroar o primeiro campeão peso palha da empresa.

Esparza também venceu depois de derrotar Rose Namajunas na final. Ela perdeu o título para Joanna Jedrzejczyk uma luta depois, mas através de provações, tribulações, vitórias e derrotas, Esparza de alguma forma voltou ao cinturão sete anos depois, quando derrotou Namajunas novamente para se tornar bicampeã do UFC.

A caminho do UFC 307, Esparza anunciou que seu confronto contra Tecia Pennington seria a última luta de sua carreira. É tão raro que um antigo campeão como Esparza consiga uma vitória com uma memória feliz para deixar para trás. Esparza levantar a mão antes de partir para o pôr do sol seria o suporte perfeito para sua carreira no Hall da Fama.