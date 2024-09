Mesa redonda: Por que Dana White é tão obcecado por Jon Jones no debate peso por peso?

Dana Branco é Jon Jones‘ Fã número 1.

O relacionamento entre o chefe do UFC e, sem dúvida, o maior atleta a competir em lutas profissionais é complicado, para dizer o mínimo. Mas nos últimos meses, White colocou uma quantidade incrível de tempo e energia para convencer a todos de que Jones é indiscutivelmente o número 1 quando se trata de discutir quem é o melhor lutador peso por peso do mundo.

Jones nunca perdeu de verdade, mas sua luta de 2023 com Ciryl Gane foi o primeiro desde fevereiro de 2020 e ele não lutou desde então, o que levanta duas questões: É justo negar a ele o primeiro lugar na lista libra por libra devido à inatividade e, se sim, por que White é tão firme em sua defesa da posição de Jones? A equipe do MMA Fighting tem ficado tão confusa quanto todos os outros quando se trata de entender as motivações de White, então Alexander K. Lee, Damon Martin e Shaun Al-Shatti decidiram sentar e lançar algumas teorias sobre o porquê de Jones ter se tornado a vaca sagrada de White.

Al Shatti: É realmente algo, não é? Tudo isso. Nunca pensei que a saga para chegar ao UFC 309 alcançaria proporções tão ridículas que o MMA como um todo — uma comunidade notória por não conseguir concordar em nada — se uniria sob uma frente unificada para intimidar Jon Jones a lutar contra Tom Aspinall (e potencialmente arruinar a única coisa que ele mais valoriza sobre seu legado invicto) e, por procuração, forçar Dana White a quadruplicar a defesa do homem sobre quem ele escreveu um maldito press release inteiro só para destruí-lo. Sério, percorremos um longo caminho de 763 palavras questionando abertamente a masculinidade de Jones para, de repente, apoiar “Bones” como a segunda vinda do Messias a cada duas semanas.

À medida que esse tópico continua a espiralar ainda mais para o absurdo, tenho que pensar que dois fatores principais o estão impulsionando. O primeiro é que White está muito envolvido para ceder agora. O que pode ter começado como uma tangente improvisada em um momento particularmente bizarro agora se transformou em algo muito maior do que realmente tem o direito de ser. Não há chance de um personagem tão teimoso quanto White desistir agora — e isso se aplica dez vezes mais se significar presentear uma vitória para suas pessoas menos favoritas no planeta (a mídia).

Mas o segundo fator, e provavelmente a gênese de tudo isso, é que White acha que está realmente fazendo a única coisa que sempre implorou para fazer: ser um promotor. Ficou claro para qualquer um com olhos que Jones vs. Miocic não era a luta que os fãs queriam ver quando foi marcada pela primeira vez em 2023, e ficou ainda mais claro para qualquer um com olhos que Jones vs. Miocic só se tornou impopular conforme 2024 se arrastava. As exigências de Jones foram mais um incômodo do que qualquer coisa no ano passado; agora elas estão realmente arruinando uma divisão que de outra forma seria atraente. Mas o trabalho de White até 19 de novembro ainda é convencer as pessoas por que elas deveriam se importar com o UFC 309, e durante a maior parte de sua vida como uma figura pública, os fãs seguiram as palavras de White como lei.

Dessa forma, essa contínua bajulação de Jones parece uma justificativa prolongada para uma luta que White sabe que ninguém quer ver, mas que sua empresa, no entanto, pretende fazer. É que, pela primeira vez em muito tempo, o manual de jogo usual do chefe do UFC não está funcionando como normalmente funciona. Quanto mais White se compromete com o bit (e quanto mais Jones tuíta sobre ele às 2 da manhã para que você saiba que ele definitivamente não se incomoda), mais ridícula essa saga se torna e mais vorazmente a base de fãs do MMA se revolta contra o que está sendo alimentado.

Mas está tudo bem, porque, sinceramente? Tudo isso é bem hilário.

Martinho: Você já teve que assistir a uma dessas reuniões familiares extremamente desconfortáveis, onde pelo menos uma pessoa tem que dar uma opinião sobre política, religião ou algum outro assunto delicado que irrompe em uma grande discussão, comida derramada, uma mesa virada e pelo menos uma pessoa condenada ao ostracismo ou até mesmo rejeitada no final? Pense naquela cena brilhante de O urso 2ª temporada, quando Mikey começou a discutir com o namorado de sua mãe durante o jantar de Natal e começou a atirar garfos nele.

Para nossos propósitos, coloque Dana White no papel de Bob Odenkirk como Lee e a mídia do MMA está atacando o CEO do UFC apenas esperando obter uma resposta diferente daquela que já obtivemos várias vezes, e ele está prometendo que seremos f*didos.

Se você ainda não percebeu, White acredita que Jon Jones não é apenas o maior lutador que já existiu, mas também é o melhor lutador peso por peso do planeta. E sabe de uma coisa? Ele está certo.

Agora, antes que sua cabeça exploda, deixe-me explicar. White está certo porque as classificações libra por libra são totalmente subjetivas, não há critérios a serem seguidos e, na verdade, é apenas uma lista feita para começar argumentos como esses, então ele tem direito a essa opinião. Mas o que é muito mais provável é que White tenha declarado que Jones era o melhor lutador libra por libra em alguma coletiva de imprensa pós-luta, ele recebeu resistência de alguns repórteres e ele simplesmente continuou a se aprofundar ainda mais para provar seu ponto, porque é isso que ele faz.

Já é óbvio que White não vai mudar de ideia, não importa o quanto discutamos com ele. Você pode apontar que Jones não é tão ativo. Você pode dizer que ele não tem o mesmo nível de vitórias nos últimos anos como um lutador como Islam Makhachev. Você pode questionar a lógica sobre o domínio de Jones contra lutadores como Alex Pereira. Você pode até brincar que talvez Jones tenha alguma evidência incriminatória que ele está usando para fazer White se tornar seu maior patrocinador.

Seja qual for o caso, White não vai mudar de ideia de repente, então por que se preocupar em continuar perguntando? Este não é um assunto que exija encerramento. Há muito mais a se falar quando se trata do que está acontecendo no UFC do que se Jones é ou não o melhor lutador peso por peso do esporte. E parece bem claro que quanto mais você pressiona White sobre este assunto, mais ele vai rebater que Jones é o melhor e que somos todos loucos.

O que é realmente insano é que ainda estamos tendo essa discussão, porque, sinceramente, não importa. Mas, inevitavelmente, continuaremos jogando garfos enquanto todos os outros na mesa só querem comer logo.

Leia: Assim como meus colegas, tenho quebrado a cabeça tentando entrar na cabeça de Dana White e é possível que eu tenha ido longe demais porque comecei a pensar… talvez ele esteja certo sobre tudo isso?

Vamos deixar claro aqui: estou tão irritado quanto qualquer um por não termos Jones vs. Aspinall tão cedo, se é que teremos, e a racionalização de Jones sobre a situação tem sido abominável. Também não tenho certeza do porquê White tem batido no tambor “Jones é o número 1” tão incessantemente, a menos que seja algum tipo de arte performática bizarra, que, se for, respeito.

Mas meu melhor palpite é que White realmente acredita no que está dizendo e — com base em seus critérios, pelo menos — ele tem os fatos para comprovar isso.

É verdade que Jones nunca perdeu. É verdade que ele atropelou o peso pesado número 1 do plantel do UFC na época em que ele demoliu Ciryl Gane (“no plantel do UFC” fazendo um trabalho pesado nesta frase). É verdade que ganhar títulos em duas divisões deve lhe render uma credibilidade séria libra por libra. E sim, provavelmente é verdade que se você colocar Jones e qualquer outro lutador profissional do mundo em uma sala trancada com apenas uma saída, ele é o cara que provavelmente sai daquele cenário absurdamente específico com a cabeça erguida.

Durante anos, Jones foi a resposta de fato ao discutir a grandeza libra por libra, e se formos generosos ao interpretar o fervor de White, é simplesmente que ele não viu nenhuma boa razão para tirá-lo do topo da escada. Islam Makhachev? Ei, duas de suas defesas de título são contra um 145er. Alex Pereira? Você não conseguiu KTFO ano passado? Alexandre Pantoja? Ilia Topuria? Belal Muhammad? Dricus du Plessis? Faça mais. Você não está no nível de Jones.

Novamente, estou aqui como advogado de Dana, e além de criticar Jones por inatividade, é realmente um trabalho fácil. Por que White deveria se envolver seriamente nessa conversa em particular quando ele tem uma luta para promover e um grande de todos os tempos que ele ainda pode promover como a força mais dominante nos esportes de combate? Podemos argumentar até nossos rostos ficarem azuis que Jones não merece mais ser considerado o número 1 libra por libra. Mas uma coisa que não podemos fazer é provar isso objetivamente.

Então aí está. Agora, se me derem licença, vou jogar dados com os Nelk Boys.