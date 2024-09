Method Man quer linhas traçadas entre os crimes de Diddy e a cultura Hip Hop

TMZ. com

Homem Método quer que todos se apeguem Diddy para o estado da música hip hop para pisar no freio… e parar de tentar confundir as questões!!!

Conversamos com o Sr. Meth no ABC Studios em Nova York esta semana, onde ele nos contou que a correlação entre Diddy e a cultura hip hop está completamente perdida para ele!!!

Como você sabe, Diddy estava preso dar indiciado sobre acusações de tráfico sexual, sequestro e extorsão no início desta semana… supostas ações de um rapper mundialmente famoso, mas não uma ligação clara, na opinião de Meth.

O cenário de Diddy está atualmente acontecendo no Sistema penal de Nova York … e a lenda do Wu-Tang Clan nos ofereceu outra pepita de comparação … R Kellyque foi condenado a 20 anos no ano passado em seu caso federal de crimes sexuais em Chicago.