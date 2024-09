Mets convoca Luisangel Acuna, irmão da estrela do Braves, Ronald Acuna Jr.

Buscando fortalecer o banco para uma possível vaga na pós-temporada, o New York Mets promoveu Luisangel Acuna do Triple-A Syracuse, anunciou a equipe no sábado.

Ele é o irmão mais novo da estrela do Atlanta Braves, Ronald Acuna Jr.

Luisangel Acuna jogou como segunda base, shortstop e campista central em Syracuse, onde obteve média de 0,258, 7 home runs, 50 RBIs e 40 bases roubadas.

O Mets adquiriu Acuna, 22, em uma troca em 30 de julho de 2023, quando Nova York negociou o arremessador Max Scherzer e dinheiro com o Texas Rangers por Acuna.

O shortstop do Mets Francisco Lindor relatou tensão nas costas na sexta-feira à noite na vitória do Mets por 11-3 sobre o Philadelphia Phillies e deixou o jogo mais cedo. Ele é considerado dia a dia. O segunda base Jeff McNeil está fora do resto da temporada regular com um pulso quebrado.