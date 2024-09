Miami sobrevive enquanto árbitros derrubam Hail Mary TD da Virginia Tech

MIAMI GARDENS, Flórida – Miami e Virginia Tech se revezaram comemorando uma vitória na noite de sexta-feira, após uma jogada final selvagem que deixou raiva e desgosto para um time e grande júbilo para o outro. Só poderia haver um vencedor, é claro.

Embora Isaiah Horton, do Miami, tenha surgido de um emaranhado de sete jogadores do Miami e do Virginia Tech na parte de trás da end zone, os árbitros determinaram que o recebedor do Virginia Tech, Da’Quan Felton, havia caído com a bola antes que ela fosse arrancada dele.

Aterrissagem, Virginia Tech.

Os Hokies então correram para o campo para comemorar, com os capacetes erguidos, acreditando que haviam vencido o jogo em uma Hail Mary de 30 jardas lançada pelos Kyron Drones para a end zone. Ambas as equipes entraram em campo, Virginia Tech acreditando que havia vencido, Miami incrédula com a decisão.

A confusão reinou. O árbitro principal Jerry Magallanes ordenou que eles voltassem para suas respectivas linhas laterais e uma revisão do replay começou.

Virginia Tech estava confiante de que a chamada em campo seria mantida; Miami estava confiante de que os árbitros do replay considerariam o passe incompleto. Pelo menos seis minutos se passaram, uma espera interminável que o técnico do Miami, Mario Cristobal, descreveu como “problemas de responsabilidade que vêm com isso, com a condição cardíaca de todos que estão na linha lateral”.

Magallanes pegou o microfone e anunciou que a chamada para touchdown em campo havia sido anulada, permitindo aos Hurricanes comemorar a vitória por 38-34.

Em comunicado divulgado duas horas após o término do jogo, o ACC disse: “Durante o processo de revisão da última jogada do jogo Virginia Tech contra Miami, foi determinado que a bola perdida foi tocada por um jogador de Miami enquanto ele estava fora de jogo. limites, o que torna um passe incompleto e encerra imediatamente a jogada.”

O técnico da Virginia Tech, Brent Pry, visivelmente chateado, disse depois: “Da forma como o jogo terminou, espero que eles tenham acertado a decisão. Para atender isso, derrubá-lo e tirar isso de nossos filhos, nossos treinadores, nossos fãs, espero que eles acertou.”

Depois que a jogada terminou, Pry disse que correu até os árbitros e perguntou: “Como vocês governaram?”

“Ele disse: ‘Touchdown’”, disse Pry. “Normalmente, quando você olha para algo por tanto tempo, ele não é derrubado. Não achei que houvesse evidências suficientes para derrubá-lo. Então, como eu disse, espero que eles tenham acertado.”

O final encerrou um jogo de quatro horas que contou com mais magia de Cam Ward, uma tentativa de field goal falsa recheada, uma recepção de Xavier Restrepo na quarta descida enquanto estava de costas, Bhayshul Tuten atropelando a defesa de Miami e Drones quase desejando que seu time vencesse .

Miami superou um déficit de 10 pontos no quarto período – o maior da temporada – para passar para 5 a 0 pela primeira vez desde 2017. Virginia Tech, por sua vez, perdeu seu terceiro jogo de um placar nesta temporada. Na sequência, os dois treinadores abordaram um final tão selvagem que parecia difícil compreender uma hora depois.

“Vi um passe incompleto. É tudo o que posso dizer”, disse Cristobal.

Mais tarde, quando questionado sobre como eram suas emoções ao esperar o replay para tomar uma decisão, Cristobal disse: “É uma loucura. [In] futebol universitário, você nunca está totalmente claro e fácil para vencer um jogo, você nunca está completamente fora dele. Simplesmente continua. Nós conversamos sobre isso, que você não deixa um jogo como este nas mãos dos árbitros porque você pode ficar desapontado. No final das contas, encontramos uma maneira de vencer.”

Enquanto os jogadores do Miami passavam por vários estágios de emoção esperando a decisão final dos árbitros, Virginia Tech ficou com uma decepção avassaladora com o resultado. Os Hokies lideraram por 34-31 faltando 8:40 para o fim. Mas um rápido três e fora devolveu a bola para Miami.

Embora Ward tenha tido três reviravoltas no jogo – duas interceptações e um fumble – ele foi um mago no que acabou sendo o lance vencedor. Na quarta para 3 do Virginia Tech 50, Ward foi para Restrepo, que escorregou e caiu, mas ainda assim conseguiu pegar. Ele lançou outra conclusão de terceira descida para Horton antes de sua melhor jogada do jogo.

Na primeira para 10 do Virginia Tech 27, o lado defensivo da Virginia Tech, Keyshawn Burgos, tinha Ward em suas mãos, mas Ward escapou. Então Kaleb Spencer tentou derrubá-lo. Ward pensou rapidamente e jogou a bola para Riley Williams, que estava esperando, que correu para a linha de 2 jardas, armando com força Keli Lawson que se aproximava no processo. Ward disse que sempre diz a Williams em situações como essa para não bloquear, mas esperar por um possível passe de saída.

Uma jogada depois, Ward lançou um passe para touchdown de 1 jarda para Horton para dar ao Miami a liderança faltando 1:57 para o fim. Os drones então começaram a trabalhar, marchando com a Virginia Tech pelo campo. Faltando 8 segundos para o fim, ele correu para a linha de 30 jardas do Miami, deixando 3 segundos para uma jogada final. Virginia Tech enviou Felton, Jaylin Lane e Stephen Gosnell para a end zone; Miami tinha Horton, Mishael Powell, Jadais Richard e D’Yoni Hill. Todos saltaram para a bola ao mesmo tempo. Felton acertou em cheio, mas ele, Lane e Horton pareciam estar fora de campo e a bola parecia estar se movendo no replay. Os jogadores do Miami envolvidos na jogada disseram aos companheiros que foi um passe incompleto. “Achei que seria anulado só porque todo mundo estava fora dos limites”, disse Ward.

Mas como a jogada foi considerada um touchdown em campo, Virginia Tech sentiu que isso era o suficiente para vencer. “Não sei como essa decisão foi anulada”, disse Drones. “Provavelmente porque jogamos aqui.”

Pry disse que foi difícil encontrar palavras para contar ao seu time no vestiário depois.

“Eles estão sofrendo. É por isso que eu disse que espero que eles tenham acertado”, disse Pry. “Posso dizer a eles que estou orgulhoso, e fiquei, mas isso não os está ajudando agora.”