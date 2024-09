Micah Parsons, dos Cowboys, será submetido a ressonância magnética após lesão no tornozelo contra Giants

EAST RUTHERFORD, NJ – Micah Parsons será submetido a uma ressonância magnética no tornozelo esquerdo na sexta-feira, após sair devido a uma lesão faltando 3:30 para o final do jogo na vitória do Dallas Cowboys por 20-15 sobre o New York Giants.

“No momento, acabei de colocar gelo”, disse Parsons, sentado em seu armário com o tornozelo esquerdo enfaixado. “Eu sei muito pouco. Tenho uma ressonância magnética [Friday]e vou tentar voltar na próxima semana.”

Parsons disse que as radiografias tiradas dentro do MetLife Stadium foram negativas. DeMarcus Lawrence sofreu uma lesão no pé direito no terceiro quarto e também não voltou, mas depois do jogo ele disse que estava bem e que sua lesão não estava relacionada a cirurgias no pé que ele precisou no início de sua carreira. Ele também será submetido a uma ressonância magnética na sexta-feira.

Parsons se machucou ao acertar o passador do meio da linha dos Giants. Ele estava envolvido com o pivô John Michael Schmitz Jr. quando o guarda Greg Van Roten caiu na parte de trás da perna de Parsons. Ele foi atendido pela equipe médica antes de mancar para a linha lateral. Eventualmente, ele foi levado por um carrinho para fazer radiografias.

Escolhas do Editor

Após o jogo, ele levou um carrinho de golfe até o ônibus do time.

“Ele é um jogador incrível. Um grande craque”, disse o quarterback Dak Prescott. “Não estou assistindo muito, mas [he] fez uma grande parada ali mesmo em uma dessas últimas posses. E então, honestamente, só espero que não seja nada sério. Não há muitas dúvidas ou pensamentos negativos passando pela minha cabeça, então, sim, eu nem queria pensar em nada importante. Esperando que meus pensamentos estejam certos e que seja algo pequeno. Ele parecia de bom humor, então estou de bom humor. Estamos de bom humor.”

Os Cowboys estavam de bom humor em geral pela forma como entraram no jogo de quinta-feira. Eles perderam jogos consecutivos em casa para o New Orleans Saints e o Baltimore Ravens, nos quais a defesa cedeu 464 jardas corridas combinadas.

Os Giants tiveram apenas 26 jardas em 24 corridas, mas Daniel Jones arremessou para 281 jardas e o recebedor novato Malik Nabers teve 115 jardas em 12 recepções antes de deixar o jogo por causa de uma concussão.

Prescott lançou dois passes para touchdown no primeiro tempo – um para CeeDee Lamb e outro para Rico Dowdle – e Brandon Aubrey fez duas das três tentativas de field goal, incluindo uma jarda de 60 jardas pelo segundo jogo consecutivo.

“Vencer é sempre uma coisa ótima, especialmente fora de casa”, disse o técnico Mike McCarthy. “As vitórias fora de casa são as melhores. Jogos de divisão, você pode adicionar outra camada a eles. Então, sim, nos sentimos ótimos com o que conquistamos, mas acho que é a quarta semana consecutiva que percebemos que temos muito trabalho a fazer .”

Os Cowboys terão uma pausa de 10 dias antes de enfrentar o Pittsburgh Steelers no dia 6 de outubro, o que pode ajudar na recuperação de Parsons dependendo do diagnóstico.

Para Prescott, foi sua 13ª vitória consecutiva contra os Giants, empatando pela segunda maior sequência de vitórias de um quarterback contra um adversário.

Mas ele sabe que há uma grande diferença entre 2-2 e 1-3.

“Enorme, especialmente quando você compara com a alternativa. Como teria sido, foi enorme”, disse Prescott, acrescentando: “Apenas permite ganhar impulso. Joguei em vários times diferentes e alguns que quando você começou , simplesmente esquenta. E é isso que procuramos fazer. É disso que se trata nesta liga: esquentar na hora certa, construir. “