Micah Parsons e a defesa dos Cowboys em pânico após serem brutalmente destruídos nos últimos dois jogos em casa

UMcomo de costume, o Dallas Cowboys já está sendo questionado e em sérios apuros, e estamos a apenas duas semanas da temporada de 2024. E há razões para isso. Na semana passada, o Cowboys se tornou o fprimeira equipe em 56 anos a permitir mais de 44 pontos em jogos consecutivos em casa.

Depois de perder para o Green Bay Packers no AT&T Stadium em janeiro passado, 48-32 (um placar enganoso que não reflete a surra que os Packers deram a eles), seu próximo jogo em casa também foi terrível, já que o New Orleans Saints também os massacrou por 44-19. Surpreendentemente, Dallas era o grande favorito em ambos os jogos.

Micah Parsons foi destruído por uma criança

Este ano eles mudaram o coordenador defensivo, deixando Dan Quinn ir para Washington e trazendo de volta Mike Zimmerex-técnico dos Vikings e velho conhecido dos fãs dos Texans. Mas as coisas ainda não estão dando certo. Neste domingo, Dallas recebe um desesperado Baltimore Ravensque estão 0-2 e desesperados para vencer.

Micah Parsons, o astro dos Cowboys, não mediu palavras após uma atuação difícil da defesa contra os Saints no último fim de semana. Os Cowboys foram invadidos por Nova Orleanspermitindo 190 jardas de corrida enquanto Derek Carr os incendiou por 243 jardas de passe em apenas 11 finalizações. Agora, enquanto se preparam para enfrentar Lamar Jackson e o Corvos de BaltimoreParsons sabe que precisa dar um grande passo à frente.

“Todos nós precisamos dar um passo à frenteParsons enfatizou, falando sobre a necessidade do time de se recuperar. Para Parsons, tudo começa com a parada do jogo terrestre dos Ravens. “A mentalidade é se recuperar, parar essa corrida e mostrar às pessoas que você pode parar a corrida. É definitivamente um jogo de prova quando você tem um jogo como este consecutivamente“, ele disse. A defesa dos Cowboys precisa fazer uma declaração, e essa declaração começa com o fechamento do jogo de corrida de Baltimore, dando a eles uma chance de ir atrás de Jackson.

Lamar é uma séria ameaça para a defesa de Dallas

De frente para Jackson, um quarterback que Parsons respeita como “provavelmente o melhor quarterback de dupla ameaça da liga e da história“apresenta um sério desafio para Dallas. Parsons, enquanto elogia as realizações de Jackson – duas vezes MVP da NFL e vencedor do Troféu Heisman – reconhece o quão difícil será contê-lo. “Com Lamar, você sempre tem que encontrar uma maneira de mantê-lo no bolso. Não o deixe conseguir essas corridas extras, continue estendendo as jogadas“, observou Parsons. “É fácil falar, mas é difícil fazer.”

Este confronto parece particularmente crucial após a derrota de 44-19 para o Saints na semana passada. A derrota deixou muitos no vestiário do Cowboys frustrados, incluindo o cornerback Trevon Diggs, que chamou o desempenho de “inaceitável”. Parsons compartilha esse senso de urgência. Ele está focado em responsabilizar a si mesmo e seus companheiros de equipe, especialmente porque o time deste ano trabalha para forjar uma nova identidade.

“A equipe desta temporada é a mais nova e diversa da qual já participei, e estamos realmente criando uma nova identidade para nós mesmos.“, explicou Parsons. Ele está comprometido em pressionar o time a se concentrar no básico e retornar aos seus fundamentos. Parsons acredita que eles podem corrigir o curso, mas isso exigirá disciplina e todos os 11 jogadores trabalhando em sincronia, especialmente contra um time tão perigoso quanto os Ravens.