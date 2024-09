Micah Parsons não está preocupado com o futuro – ‘Eu sei que vou ser um Cowboy’

Com Dak Prescott e CeeDee Lamb contratados e selados, Micah Parsons é a próxima estrela do Dallas Cowboys na fila para receber um grande pagamento.

Parsons, no entanto, disse que atualmente está mais focado em vencer jogos do que em assinar uma extensão lucrativa com os Cowboys.

“Eu sei que vou ser um Cowboy”, disse o pass rusher estrela na segunda-feira em seu podcast “The Edge with Micah Parsons”. “Não há nada como a Nação Cowboy. Acho que o amor é muito mútuo.

“Quanto a mim, estou focado apenas em ganhar jogos. Quero ganhar esses grandes jogos. Quero ganhar esses jogos de playoff, chegar ao Super Bowl. Para mim, o contrato não é realmente o que me preocupa.”

Parsons está na temporada final de seu contrato de calouro de quatro anos com os Cowboys, que já exerceram sua opção de quinto ano de US$ 21,324 milhões em seu acordo. O duas vezes All-Pro deve comandar um acordo que o colocaria entre os jogadores defensivos mais bem pagos da história da NFL, especialmente após os contratos recordes assinados recentemente por seus companheiros de equipe.

Prescott e os Cowboys concordaram com um acordo de quatro anos e US$ 240 milhões horas antes da vitória de abertura da temporada sobre o Cleveland Browns no domingo. O contrato inclui um recorde de US$ 231 milhões em garantias e, com um valor médio anual de US$ 60 milhões, faz de Prescott o jogador mais bem pago da NFL.

“Parabéns, Dak Prescott”, disse Parsons em seu podcast. “Fiquei de boca aberta. Eu até disse a um repórter, eu disse ‘Puta merda, eu nunca mais vou ficar sem dinheiro se Dak Prescott me dever dinheiro.'”

Parsons acrescentou que ele e seus companheiros de equipe ficaram aliviados com o acordo de Prescott após uma offseason repleta de especulações sobre o futuro do quarterback estrela em Dallas.

“Estamos felizes que isso seja feito porque agora, isso coloca muita conversa de lado”, disse Parsons. “Nós estamos tipo, ‘Cara, nós temos nosso quarterback agora.’ Nós podemos realmente focar, como Dak disse, em ganhar jogos… Então, ter nossos caras, CeeDee Lamb e Dak prontos, significa o mundo para nós.”

O mega acordo de Prescott veio duas semanas depois que os Cowboys também concordaram com uma extensão lucrativa com Lamb, que assinou um contrato de quatro anos e US$ 136 milhões, o que o torna o segundo jogador não quarterback mais bem pago da história da NFL.

Se ele inveja os novos contratos de seus companheiros de equipe, Parsons não demonstrou isso na segunda-feira, em vez disso, elogiou Prescott.

“Dak é esse cara, sem BS”, disse Parsons. “Ele merece tudo o que ele (consegue). Ele nunca trapaceou no jogo, ele vem todos os dias com atitude positiva, ótima ética de trabalho e ele é sempre o primeiro a entrar, o último a sair. Consistentemente sendo a melhor pessoa-jogador que você poderia ser.

“Ele nunca trapaceia no jogo, e essa é a parte mais importante. Então, quando um cara como esse ganha seu dinheiro, você diz que ele ganhou cada dólar. Eu não poderia estar mais feliz por ele.”

Parsons, já três vezes Pro Bowler com apenas 25 anos, pode finalmente fechar um acordo que o torna o jogador defensivo mais rico da NFL. A estrela do San Francisco 49ers, Nick Bosa, é atualmente o jogador defensivo mais bem pago da liga, com um acordo que tem uma média de US$ 34 milhões em valor anual.

Em uma entrevista no domingo com o site oficial do time, Parsons brincou que os Cowboys “provavelmente me dariam uma coisinha de lado” se ele ajudasse a entregar um campeonato. O ex-Novato Defensivo do Ano reiterou esses sentimentos na segunda-feira.

“É só eu sendo o melhor jogador que posso ser para meus rapazes, para meus companheiros de equipe”, disse Parsons. “Se um contrato ou algo assim acontecer (em algum momento), então isso acontece. Mas agora, vamos nos concentrar em apenas tentar ser lendários, ser ótimos e trazer campeonatos de volta para Dallas.”