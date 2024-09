Michael Bisping e Anthony Smith criticam o “babaca” Conor McGregor pelas palhaçadas de Dubois x Joshua

Conor McGregor estava animado como sempre na luta entre Daniel Dubois e Anthony Joshua, para a diversão de seus colegas.

Em um episódio do Acredite em mim podcast, os apresentadores e veteranos lutadores de MMA Michael Bisping e Anthony Smith não conseguiram deixar de tirar sarro de como McGregor se comportou como parte da multidão presente no grande evento de boxe no último sábado no Estádio de Wembley, em Londres.

Dubois derrotou Joshua por nocaute emocionante no quinto round para manter o título dos pesos pesados ​​da IBF, para a excitação de McGregor. Bisping riu assistindo McGregor dar um show para as câmeras.

“Conor, você pensaria que ele era um grande fã de Daniel Dubois porque quando Joshua estava recebendo aqueles [punches]ele estava fora do seu assento”, disse Bisping. “Talvez o charuto até tenha sido aceso. Entrando com um charuto grande, apagado, entre os dentes. Como nos sentimos sobre isso? Porque duas palavras vêm à mente agora: babaca. Saco.”

Smith concordou que a visão de McGregor mastigando um charuto apagado merecia ser ridicularizada e se perguntou em que ponto o ex-campeão de duas divisões se tornou uma piada tão fácil.

“Eu não sei o que acontece com as pessoas ou quando você muda ou quanto dinheiro você precisa ter para começar a fazer coisas estranhas e idiotas como essas”, disse Smith. “Tipo, quão rico você precisa ser para usar seus óculos de sol dentro de casa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para quê? Eu queria ser cinco por cento tão legal quanto ele pensa que é. Tipo, como você consegue ser tão legal? Eu não sei, eu não entendo. E eu não quero só falar merda do Conor, mas vamos lá, mano. Vamos lá.”

A boa notícia para os fãs de McGregor é que “The Notorious” continua dizendo todas as coisas certas sobre ainda querer competir, apesar de não lutar desde julho de 2021. No evento de boxe de sábado, McGregor disse que ainda gostaria de lutar contra o rival Michael Chandler e, de acordo com o chefe do BKFC, Dave Feldman, McGreor lutará sem luvas quando seu contrato com o UFC terminar.

McGregor ainda tem duas lutas restantes em seu contrato atual. Bisping e Smith concordaram que ainda há várias possibilidades intrigantes para o lutador de 36 anos, mas que esperar por seu retorno se tornou um empecilho.

“Assim que ouvi que ele queria testar a agência livre, pensei imediatamente: ‘OK, esse vai ser o processo mais demorado do mundo’”, disse Smith. “Porque o UFC está fazendo o que pode para garantir que isso não aconteça e ele vai tentar fazer isso e eles vão ficar indo e voltando e vai ser esse boppity boppity boppity boppity, assim como Jon Jones e o UFC, levou três [expletive] anos. OK, legal.

“Me avise em, tipo, 2029. Me avise quando isso estiver acontecendo, porque eu adoraria falar sobre se isso realmente vai acontecer.”