Michael Chander explica por que ele está lutando contra Charles Oliveira no UFC 309 em vez de Conor McGregor

Em vez de esperar por Conor McGregor, Michael Chandler agora enfrentará Charles Oliveira.

Na sexta-feira, Spinnin Backfist relatado que Chandler e Oliveira farão uma revanche em uma luta co-principal de cinco rounds no UFC 309, o que Chandler então confirmou em seu próprio canal no YouTube, explicando sua decisão de seguir em frente com sua luta planejada com McGregor, pelo menos por enquanto.

“Acho que vocês se esqueceram nos últimos tempos de quem é Michael Chandler”, disse Chandler. “De outubro de 2020 a novembro de 2022, em um período de 25 meses, fiz seis campos de treinamento, um reserva para a luta pelo título mundial, cinco lutas em 25 meses, quatro bônus de Luta da Noite ou Performance da Noite, dois candidatos a Luta do Ano, uma Luta do Ano contra Justin Gaethje, um KO do Ano contra Tony Ferguson, uma Estreia do Ano contra Dan Hooker… É por isso que estou aceitando a luta de Charles Oliveira.

“Por quê? Porque eu fiz um pequeno desvio rápido para perseguir essa coisa… Eu consegui mais promoção, mais atenção, mais de tudo no último ano e meio do que eu teria conseguido em três lutas, e agora eu tenho a oportunidade de lutar pelo título. Eu venci Charles Oliveira, eu me tornei o desafiante nº 1. Eu venci Charles Oliveira, eu posso escolher lutar contra Islam ou Arman. Eu acredito que será Islam. Ou, se Conor finalmente conseguir colocar sua casa em ordem e montar um campo de treinamento, e aparecer para uma luta, talvez eu vá lutar contra Conor e nós terminamos O Lutador Supremo 31. Esta é a aposta definitiva em você mesmo…

“Eu ainda tenho [the McGregor fight]mesmo que a luta ainda esteja para ser determinada. Mas estou mudando de posição. Por quê? Porque sou um lutador de corpo e alma, e acho que vocês se esqueceram disso. Ninguém teria coragem de tomar essa decisão e apostar em si mesmo desse jeito.

“E para mim, isso é pessoal. Esta é uma luta de vingança. Charles Oliveira roubou meu sonho de me tornar campeão do UFC. Meu objetivo número um, me tornar o cara número 1 do mundo inteiro. Então agora… vamos vencê-lo na revanche.”

Chandler passou os últimos dois anos buscando uma briga com McGregor, até mesmo servindo como treinador oposto ao ex-campeão de duas divisões em O lutador final. Os dois finalmente foram escalados para lutar no UFC 303, até que McGregor desistiu da luta algumas semanas antes devido a uma lesão no dedo do pé. Com Chandler agora se afastando da luta, ele espera que McGregor tenha uma resposta mordaz, mas Chandler continuou explicando por que isso não é importante.

“Eu sei que Conor já está lá fora falando”, disse Chandler. “Obviamente ele tem que falar e jogar sombra em mim e me dizer que sou um idiota por desperdiçar o saco. Esta é a maior luta e agora ele está apenas chateado, ele está com os sentimentos feridos, porque ele percebe o que eu percebi o tempo todo, mas não tornei público sobre isso: eu não preciso de Conor McGregor para consolidar meu legado neste esporte.

“Estou aqui para ser campeão, estou aqui para ser o número 1. Eu despacho Charles Oliveira em 16 de novembro no Madison Square Garden — que será minha terceira Luta da Noite no Madison Square Garden desde que estou no UFC. Vou levantar minha mão e então vou ganhar o título ou finalmente terei a oportunidade de arrancar a alma de Conor McGregor de seu corpo.”

Chandler e Oliveira se encontraram pela primeira vez em 2021, no UFC 262, com o título vago dos leves em jogo, com Oliveira vencendo por nocaute no segundo round.

Embora ainda não seja oficial, uma luta pelo título dos pesos pesados ​​entre Jon Jones e Stipe Miocic deve ser a atração principal do UFC 309, que acontece em 16 de novembro no Madison Square Garden, em Nova York.