Michael Chandler confiante de que Conor McGregor retornará e responde a lutadores que o criticam por esperar tanto tempo

Quando Michael Chandler percebeu que não lutaria contra Conor McGregor antes do final de 2024, ele teve que seguir em frente com sua carreira.

Ele agora está escalado para enfrentar Charles Oliveira em uma revanche de cinco rounds como o co-evento principal do UFC 309 em novembro, mas ele sabia que no momento em que a luta fosse anunciada, ele começaria a ouvir sobre como ele desperdiçou os últimos dois anos de sua carreira. Na verdade, Chandler ouviu isso muitas vezes de seus colegas lutadores muito antes da luta de Oliveira ser anunciada porque muitos deles já o criticavam publicamente por sentar e esperar McGregor finalmente retornar.

Não importa o quão alto o barulho tenha sido causado por outros atletas do UFC, Chandler sabe, sem sombra de dúvidas, que quase todos eles queriam estar na posição dele.

“É muito engraçado”, disse Chandler ao MMA Fighting. “Você teve mil lutadores sentados aqui na sua frente e falando com você dando entrevistas e todos eles disseram que eu era o pequeno bode expiatório do Conor ou que eu estava esperando muito tempo ou que eu estava desperdiçando minha carreira, cada um deles teria segurado essa luta com o Conor mesmo se dissessem publicamente que não fariam isso. Cada um desses caras quer essa luta.”

Embora esteja satisfeito com as escolhas que fez, Chandler ainda acredita que eventualmente receberá McGregor de volta ao octógono após sua última aparição em 2021.

A luta pode não acontecer como originalmente programado, mas Chandler está confiante de que McGregor eventualmente irá competir novamente — ele só não sabe dizer quando isso poderá acontecer.

“Eu acho [he returns]”, disse Chandler. “Talvez eu tenha estado tão perto disso e tão focado nisso que você apenas olha para sua história, Conor McGregor é um nada, ninguém sem o esporte das artes marciais mistas. Sem a plataforma do UFC. Sem o legado que ele criou.

“Eu acredito que ele é romântico sobre isso. Eu acredito que ele ama o esporte. Eu acredito que seu espírito ama o esporte, mas às vezes seu corpo e seu cérebro querem outras coisas. Eu nunca andei uma milha no lugar daquele homem, nem você, então quem somos nós para criticá-lo? Mas eu acredito que ele volte e quando voltar, eu estarei esperando. Eu posso ter o título até lá.”

Há riscos e recompensas em qualquer luta, mas Chandler ter uma revanche contra Oliveira pode potencialmente colocá-lo de volta na disputa pelo título com uma vitória, ou uma derrota pode custar a ele a chance de acertar as contas com McGregor quando ele retornar.

Chandler entende que essa é a realidade da sua situação, mas está confiante de que suas escolhas acabarão valendo a pena.

“Eu ainda estou firme na noção de que Conor McGregor está voltando”, disse Chandler. “Quando ele voltar, sua estrada passará por Nashville, Tennessee e Michael Chandler e terminaremos O lutador final. Mas não vai ser minha próxima luta. Eu sou a próxima luta do Conor, mas ele não é minha próxima luta.”

A melhor recompensa possível para Chandler depois de toda essa provação é que vencer Oliveira no UFC 309 lhe dá ainda mais opções para o futuro.

Talvez isso signifique receber McGregor de volta ao octógono no início de 2025 ou talvez ele espere por um eventual confronto com o campeão peso leve do UFC, Islam Makhachev.

Chandler não tem problema em apostar em si mesmo para vencer em novembro e depois encarar um ano muito movimentado em 2025.

“Quando ele colocar a casa em ordem, estarei esperando por ele”, disse Chandler sobre McGregor. “Se não, não tenho problema em vencer Charles e lutar pelo título porque se eu tivesse essa escolha hoje, lutaria contra Islam depois de vencer Charles.”