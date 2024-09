Michael Chandler deve enfrentar Charles Oliveira no UFC 309

O peso leve do UFC Michael Chandler está se recuperando de uma luta contra Conor McGregor — pelo menos por enquanto.

Chandler (23-8) enfrentará Charles Oliveira (34-10) em um co-evento principal de cinco rounds no UFC 309 em 16 de novembro no Madison Square Garden, disse o presidente do UFC Dana White ao Barstool Sports na sexta-feira à noite. O UFC ainda não havia anunciado um evento principal para o card, mas um anúncio era esperado em breve.

A notícia não significa necessariamente que Chandler não lutará contra McGregor (22-6), contra quem ele treinou no “The Ultimate Fighter” em 2023. Os dois deveriam lutar em junho, mas McGregor foi forçado a desistir da luta por causa de uma lesão no dedo do pé. Foi a primeira vez que McGregor desistiu de uma luta programada. Ele não luta desde 2021.

McGregor afirmou nas redes sociais que queria lutar em 2024, chegando a postar um vídeo dele treinando recentemente, mas o UFC declarou publicamente que ele não lutaria até 2025.

“Chandler viu aquela queda sendo bloqueada e massacrada [on social media] e oficialmente eliminado”, escreveu McGregor no X na sexta-feira à noite, acrescentando que ele foi submetido a um teste de drogas no início do dia.

Ele continuou escrevendo: “Me dê a porra do meu encontro!”

Chandler, ex-campeão peso leve do Bellator MMA, não luta desde a derrota por finalização para Dustin Poirier em 2022, principalmente porque decidiu esperar para lutar com McGregor.

A luta no UFC 309 será uma revanche de uma luta pelo título vago que ocorreu em 2021. Chandler machucou Oliveira com socos no round de abertura da luta antes de sofrer uma derrota por nocaute técnico para Oliveira no segundo round. Oliveira defendeu o cinturão duas vezes antes de perdê-lo para o atual campeão Islam Makhachev.