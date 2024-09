Michael Chandler provoca notícias sobre luta: ‘Rodas em movimento para morder aquele bocal novamente’

Michael Chandler acredita que finalmente pode haver luz no fim do túnel.

Por quase dois anos, Chandler perseguiu uma luta com o ex-campeão de duas divisões Conor McGregor, sem nada ainda para mostrar. Os dois estavam programados para lutar no UFC 303 em junho, mas McGregor acabou desistindo devido a uma lesão no dedo do pé e a luta ainda não foi remarcada.

Mas isso pode mudar em breve, já que no domingo Chandler provocou em seu Instagram que uma luta está em andamento.

“Rodas em movimento para morder aquele bocal novamente… Aposte em você mesmo, sempre. “Continue andando. “Vejo você no topo!”

Embora Chandler não cite McGregor diretamente, é provável que qualquer luta agendada para o ex-campeão peso leve do Bellator seja contra “Notorious”. Chandler não mostrou nenhuma indicação recente de que está pronto para passar para outro oponente e tanto o CEO do UFC Dana White quanto Conor McGregor recentemente provocaram notícias sobre a próxima luta do astro irlandês. Dito isso, não está claro se a luta acontecerá este ano, já que White anteriormente rejeitou a ideia de McGregor competir em 2024.

McGregor não compete há mais de três anos. Ele pisou no octógono pela última vez no UFC 264, onde sofreu uma lesão catastrófica na perna em sua luta trilogia com Dustin Poirier. O oponente mais recente de Chandler também foi Poirier, perdendo por finalização no UFC 281.