Michael Madsen pede o divórcio e acredita que a esposa levou o filho ao suicídio

O ator entrou com a petição de divórcio na quarta-feira… citando diferenças irreconciliáveis ​​no documento – e, alegando que ele realmente se separou de sua ex-esposa, DeAnna Madsen em janeiro de 2022.

Madsen acrescenta que DeAnna – com quem se casou em 1996 – contribuiu para seus próprios problemas… colocando-o em um “relacionamento abusivo, co-dependente e tóxico” que, segundo ele, terminou com sua prisão injusta por violência doméstica no mês passado. . Para completar… Madsen também está buscando uma ordem de restrição à violência doméstica.