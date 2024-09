Michigan finaliza oficialmente o contrato do técnico Sherrone Moore

Sherrone Moore finalmente tem um contrato concluído.

Michigan anunciou na quarta-feira que o técnico dos Wolverines assinou um contrato depois de treinar os dois primeiros jogos desta temporada sem um.

Moore, ex-coordenador ofensivo de Michigan, assumiu o lugar de Jim Harbaugh, que saiu na offseason após ganhar um título nacional para treinar o Los Angeles Chargers.

Escolhas do editor

1 Relacionado

“Ele é um líder comprovado e tem sido um grande embaixador durante seus mais de sete anos representando Michigan”, disse o presidente da escola, Santa Ono, em uma declaração. “Nossa universidade e a liderança do departamento atlético estão por trás do treinador Moore, sua equipe técnica e os grandes atletas-estudantes que competem em campo e na sala de aula.”

Os dois lados concordaram com a estrutura de um acordo em janeiro. O contrato de Moore foi definido para ser de cinco anos com um salário base de $ 500.000 e $ 5 milhões em compensação adicional no Ano 1. Seu salário e compensação adicional aumentariam em 2% nos anos subsequentes, com um bônus de $ 500.000 para cada ano em que ele permanecesse como treinador principal.

Moore também estava na fila para receber US$ 3,5 milhões em bônus, incluindo US$ 500.000 por vencer um campeonato de conferência e US$ 1 milhão por vencer o campeonato nacional. Sua indenização estava programada para começar em US$ 5 milhões e diminuir em US$ 1 milhão a cada ano, até US$ 1 milhão no último ano do contrato.

“Estou animado por ter esse contrato completo concluído”, disse Moore. “O apoio deles ao nosso time é muito apreciado e todos nós três estamos alinhados em nossos objetivos para este programa de futebol.”

Michigan está com 1-1 depois de perder para o Texas por 31-12 no último fim de semana em casa.

Os Wolverines enfrentam o Arkansas State neste sábado.