Michigan, limitado a 32 jardas de passe, vai com tudo para superar USC

ANN ARBOR, Mich. — Michigan continuou batendo na bola e batendo na bola. E quando mais importava, o No. 11 USC não conseguiu parar.

Impulsionados pelo running back Kalel Mullings, que marcou o touchdown da vitória nos segundos finais, os atuais campeões nacionais Wolverines conquistaram uma vitória por 27 a 24 na estreia no Big Ten no sábado.

“Essa é uma representação de quem somos”, disse Mullings sobre o plano de jogo pesado de corrida de Michigan. “Só garra e moagem… moagem de carne o tempo todo.”

Os Wolverines correram por 290 jardas, incluindo 79 no drive final. Mullings conseguiu todas as oito corridas e quebrou um par de tackles para uma corrida de 63 jardas que colocou Michigan na red zone. Ele finalizou o drive com um mergulho de pontuação de 1 jarda no quarto e gol com 37 segundos restantes.

“Uma vontade de não desistir”, disse o técnico de Michigan Sherrone Moore sobre seu veterano. “Uma vontade de querer mais do que eles. De querer mais do que o homem que está tentando derrubá-lo.”

O No. 18 Wolverines (3-1, 1-0 Big Ten) prevaleceu apesar de passar por apenas 32 jardas, o menor número em um jogo desde 1987, de acordo com a ESPN Research. As 32 jardas aéreas de Michigan foram as menores de qualquer time da FBS em uma vitória sobre um oponente top 15 desde 2014, quando a Flórida venceu a Geórgia com 27 jardas corridas.

“Adorei”, disse Moore, um ex-jogador de linha ofensiva da faculdade em Oklahoma. “Você quer lançar a bola, mas quando consegue correr com a bola de forma eficaz, você traz [the defense] abaixo.”

Mullings terminou com 159 jardas, o recorde de sua carreira, em 17 corridas, marcando outro touchdown no primeiro quarto com uma corrida de 53 jardas pelo meio da defesa da USC.

Donovan Edwards acrescentou 74 jardas no chão, incluindo uma corrida de touchdown de 41 jardas. Mas seu fumble no quarto período deu à USC (2-1, 0-1) a bola no fundo do território de Michigan, e o passe para touchdown de 24 jardas de Miller Moss para Ja’Kobi Lane deu aos Trojans sua primeira liderança do jogo com pouco mais de 7 minutos para o fim.

Michigan voltou para Mullings o resto do caminho. E Moore disse que os Wolverines colocaram o jogo nas mãos de Mullings e da linha ofensiva, especialmente no quarto e gol.

“O jogo está em jogo”, disse Moore, “o que você vai fazer?”

Mullings seguiu o fullback Max Bredeson, que fez o bloqueio de kickout, abrindo caminho para Mullings avançar para o placar vencedor.

“Sabíamos que íamos conseguir”, disse o quarterback Alex Orji. “Isso foi apenas confiança. Faça ou morra, costas contra a parede.”

Os Wolverines mudaram os quarterbacks titulares esta semana, passando de Davis Warren para Orji. Warren lançou seis interceptações em três jogos, incluindo três no último fim de semana contra o Arkansas State. Orji teve apenas sete tentativas de passe na carreira entrando no jogo, e tentou apenas 12 passes contra o USC, completando sete deles. Mas Orji correu por 43 jardas, dando aos Wolverines uma identidade ofensiva que eles estavam carentes, especialmente em uma derrota de 31-12 para o Texas em seu segundo jogo.

Michigan correu por 199 jardas somente no primeiro tempo, o maior número que o USC havia sofrido em um primeiro tempo desde que Lincoln Riley se tornou seu treinador em 2022.

“Esquematicamente, sabíamos que eles iriam correr com a bola”, disse o linebacker da USC Easton Mascarenas-Arnold, “e era apenas mano a mano quem poderia vencer — e eles venceram.”

Com um quarterback inexperiente, Moore disse que desafiou seu time a ser mais físico contra os Trojans. Os Wolverines não tinham o tight end All-America Colston Loveland, que perdeu o jogo com uma lesão não revelada. Isso colocou ainda mais ônus no jogo corrido.

“Os caras responderam”, disse Moore. “Tão orgulhosos do que fizeram e de como jogaram.”

Paolo Uggetti, da ESPN, contribuiu para esta reportagem.