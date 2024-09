Miedema rouba a cena enquanto Arsenal e City desperdiçam emoção

LONDRES — Sempre seria uma estreia de sucesso para os rivais do título da Women’s Super League (WSL), Manchester City e Arsenal. Mas o retorno da maior artilheira de todos os tempos do Arsenal, Vivianne Miedema, agora atuando pelo City após se mudar em uma transferência gratuita neste verão, tornou tudo ainda maior. E, claro, a jogadora de 28 anos teve um papel importante no empate de 2 a 2.

Com 125 gols em 172 jogos durante sua passagem de sete anos pelo Arsenal, Miedema já chamou o Emirates de lar. Mas aqui seu trabalho era perturbar aqueles que ela conhecia e amava há tanto tempo. Em seis minutos, a internacional holandesa quase fez exatamente isso ao marcar o gol de abertura ao enviar um chute estelar de longe a centímetros do gol. Mas, um minuto depois, Frida Maanum roubou a bola para dar a liderança ao Arsenal.

Os Gunners então mostraram por que não sentiriam falta de Miedema ao assumirem o controle do jogo, pressionando pelos flancos e criando chances, e a atacante sueca Stina Blackstenius perdeu uma oportunidade clara de fazer 2 a 0 ao driblar a goleira Ayaka Yamashita, o que certamente teria tirado o jogo do City.

Mas, pouco antes do intervalo, Miedema fez o que faz de melhor e deixou os torcedores da casa em silêncio com um gol de empate aos 41 minutos — fortemente desviado por Laia Codina. Nunca sendo uma pessoa que comemora muito um gol, devido ao seu respeito pelo adversário, desta vez não foi diferente. A meio-campista estava indiferente e lânguida enquanto suas novas companheiras de equipe se aglomeravam ao seu redor para comemorar seu primeiro gol na WSL vestindo uma camisa do City. Os torcedores da casa, geralmente barulhentos, ficaram assustadoramente em silêncio, e parecia que o ritmo do jogo havia mudado.

Miedema havia rompido o ligamento cruzado anterior (LCA) no mesmo campo em dezembro de 2022, levando a uma ausência de 16 meses antes de retornar para uma despedida final, e ninguém sabia se a atacante retornaria com a mesma destreza de marcar gols. No entanto, após seu gol na vitória do City por 4 a 0 no meio da semana sobre o Paris FC em uma eliminatória da UEFA Women’s Champions League, e agora isso, está claro que a natureza instintiva e a confiança na finalização não diminuíram. Mesmo diante de um retorno tão emocional.

Vivianne Miedema teve sorte com seu gol de empate desviado, mas isso impactou consideravelmente o Arsenal. Justin Setterfield/Getty Images

“Teria havido alguns momentos bons para ela hoje, mas tenho certeza de que há um que ela ficaria feliz que já tivesse sido encerrado”, disse o gerente do City, Gareth Taylor, depois. “Tive algumas boas conversas com Viv durante toda a semana, e pude perceber que este jogo era um com o qual ela simplesmente não estava confortável, e entendemos todos os motivos. É realmente difícil quando você volta para um antigo clube, especialmente voltar para um clube onde você esteve [for] contanto.

“Quando você pensa fisicamente no que isso faz com você e mentalmente no jogo que você está entrando contra o antigo time dela, não é como se ela fosse uma jogadora do Arsenal há dois ou três anos e é a primeira vez que ela volta aqui. Ela era uma jogadora do Arsenal até o último jogo da temporada passada. Então é realmente difícil. Acho que quando você leva em conta todas essas coisas, sabíamos que ela provavelmente não seria capaz de dar o máximo.”

Antes de sua mudança, uma fonte havia dito à ESPN que seria “estúpido” permitir que Miedema fosse para uma rival da WSL, sabendo dos elogios — artilheira de todos os tempos da WSL, dois prêmios Chuteira de Ouro, um título da liga e três da Copa Continental, além de ter sido pré-selecionada para a Bola de Ouro três vezes (2019, 2021 e 2022) — que ela conquistou quando estava totalmente em forma. Foi isso que Taylor sabia ao buscar sua assinatura.

“Quando entrei no jogo feminino, ela foi uma das jogadoras que imediatamente chamou minha atenção”, disse ele durante a pré-temporada. “Talento de primeira, de primeira, uma personagem interessante; você precisa realmente conhecer Viv, saber como ela trabalha, saber como ela opera. Mas acho que o que temos é quando está totalmente em forma e disparando, como uma jogadora altamente talentosa, que para nós tem a habilidade de jogar nas posições de meio-campo de ataque para nós. Então isso nos dá outra dinâmica também.”

jogar 0:55 Vivianne Miedema marca contra o antigo clube Arsenal e empata com o Man City Vivianne Miedema, do Manchester City, silencia suas comemorações ao marcar contra o antigo clube Arsenal para empatar o placar em 1 a 1.

Ironicamente, as qualidades que Miedema trouxe para o City — inteligência, finalização clínica, criatividade — foram exatamente as qualidades que faltaram ao Arsenal na exibição da tarde. Tendo comandado o show nas primeiras trocas, o Arsenal lutou para se reafirmar e Blackstenius perdeu outra chance gloriosa quando em um contra um com o goleiro pouco antes do intervalo. Então, no início do segundo tempo, depois que o gol de Caitlin Foord foi anulado por impedimento, o goleiro Jess Park colocou o City na frente.

Aos 64 minutos, a parceira de Miedema, Beth Mead, e Alessia Russo chegaram do banco para o Arsenal, com Russo desperdiçando outro um contra um ao atirar direto na goleira enquanto ela corria. Um minuto depois, o jogo de Miedema acabou quando ela partiu para uma recepção calorosa. Mas, apenas quatro minutos depois disso, Mead empatou para garantir que os pontos fossem compartilhados. Provavelmente um resultado justo no equilíbrio do jogo.

Embora seja impossível dizer se Miedema será a decisora ​​do título do City ainda — afinal, foi apenas um jogo da WSL — seu impacto foi claro. E Taylor acredita que o melhor ainda está por vir.

“Acho que só precisamos persuadir esse talento a ser o melhor para nós, e os primeiros sinais têm sido bons”, disse ele. “A maneira como ela se adaptou, porque não se esqueça de que ela é uma jogadora que está em um clube há muito tempo, então certamente haverá um período de adaptação.”

Agora que o jogo mais difícil da temporada já passou, Miedema quer provar que o Arsenal cometeu um erro ao deixá-la ir.