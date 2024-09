Mike Goldberg aberto ao retorno ao UFC, ainda decepcionado com a venda de 2016: ‘Eu ajudei a construir esse produto’

Mike Goldberg consegue imaginar um cenário em que trabalharia com o UFC novamente.

O relacionamento de trabalho do veterano apresentador de esportes de combate com a promoção chegou ao fim em 2016 após a venda de US$ 4 bilhões da empresa controladora do UFC, Zuffa, LLC, para o grupo Endeavor. Goldberg havia narrado lutas para o UFC por quase 20 anos, mas não faria parte de seus planos para o futuro.

Em uma aparição no JAXXÃO podcast, Goldberg relembrou a amarga decepção que sentiu quando foi dispensado de suas funções no octógono.

“A venda ainda me deixa chateado porque acho que eu era uma das peças que deveria ter continuado, mas não cabe a mim decidir… as pessoas sabem o que passamos, mas eu não vou ficar reclamando pra caramba sobre isso”, disse Goldberg. “Ninguém quer ouvir isso, porque isso só diminui o nível de qualquer outra pessoa.

“Obviamente, fiquei arrasado, fiquei de coração partido, porque ajudei a construir aquele produto como trilha sonora. Tornou-se um momento em que eu só queria continuar a viagem e estou feliz por ter feito isso porque vi o mundo nos meus dias com o UFC.”

Goldberg continuou trabalhando em transmissão, mais recentemente narrando lutas para a promoção de boxe BYB Extreme Bare Knuckle da Dada 5000. Ele também trabalhou com o Bellator MMA de 2017 a 2021.

Uma voz icônica que fez parte de vários dos momentos mais memoráveis ​​do UFC, Goldberg falou com entusiasmo sobre seu relacionamento com o parceiro de comentários de longa data Joe Rogan. Seu relacionamento com os executivos do UFC Lorenzo e Frank Fertitta e Dana White é mais complicado.

“Na verdade, não”, Goldberg disse quando perguntado se ele ainda mantém contato com seus antigos chefes. “Não consigo encontrar Lorenzo agora. Se você pensar bem, além de algumas lutas, ele simplesmente foi para a próxima. Se eu o visse, seria uma conversa muito agradável. Com Dana, não sei, ele gostava de me pegar um pouco. Sempre senti que seguia a linha da empresa. Se Dana dissesse que é isso que vamos fazer, que não vamos falar sobre perdas, eu nunca argumentei: ‘Isso não é jornalisticamente correto.’

“Não sei, mas ficaria honrado em fazer isso de novo, e tenho um respeito enorme por Dana. Mas quem sabe? Não acho que ele me odeie, mas não somos amigos por correspondência.”