Mike Hall Jr., do Browns, não contesta conduta desordeira

O novato tackle defensivo do Cleveland Browns, Mike Hall Jr., se declarou culpado na quinta-feira por uma acusação de briga doméstica no início deste verão.

Hall, 21, entrou com a apelação para a acusação reduzida de conduta desordeira no Tribunal Municipal de Avon Lake, em Ohio. A juíza Alison Manning deu a ele uma sentença de prisão suspensa de 30 dias, uma multa de US$ 250 e dois anos de tempo monitorado.

“Lamento toda essa situação”, disse Hall no tribunal, de acordo com Cleveland.com. “Estou fazendo terapia e tentando melhorar.”

Uma ordem de proteção entre Hall e sua noiva foi retirada a pedido desta última na semana passada.

A NFL colocou Hall na lista de isentos do comissário no mês passado como resultado da acusação inicial.

“Temos monitorado de perto todos os desenvolvimentos no assunto que permanece sob revisão da política de conduta pessoal. Não há nenhuma mudança em seu status”, disse a NFL em uma declaração na quinta-feira.

Hall, natural de Ohio que jogou três temporadas na Ohio State, foi selecionado pelos Browns na segunda rodada (54ª posição geral) do draft de abril.

Daniel Oyefusi, da ESPN, e Field Level Media contribuíram para esta reportagem.