Mike Massimino reage aos planos dos astronautas para votar no espaço

TMZ. com

Ex-astronauta Mike Massimino acredita que todos os americanos deveriam exercer seu direito de voto em novembro… especialmente se seus pares presos no espaço conseguirem fazê-lo.

Conversamos com o ex-funcionário da NASA em Nova York, onde ele opinou sobre Barry “Butch” Wilmore dar Sunita Williams ‘ planeja votar no dia da eleição por meio de votos ausentes. Como disse Mike, a situação de Butch e Suni não deveria isentá-los de seu dever cívico… elogiar os astronautas por darem um “bom exemplo”.

Ele observou… “Todos deveriam votar. Estou feliz que eles votarão… Olha, se meus amigos podem fazer isso do espaço, então todos nós aqui certamente podemos fazê-lo no Planeta Terra.”

Butch e Suni se tornaram virais neste verão quando foi revelado que eles estariam preso no espaço até pelo menos fevereiro de 2025 – significativamente mais tempo do que o plano original de 8 dias – devido a problemas com sua espaçonave.