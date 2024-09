Mike Norvell aborda o “fracasso” do estado da Flórida após a derrota

TALLAHASSEE, Flórida — O técnico do Florida State, Mike Norvell, saiu correndo de seu campo após uma derrota por 28 a 13 para o Boston College na noite de segunda-feira, com sua expressão impassível falando por ele.

Ninguém no programa dos Seminoles esperava o que aconteceu ao longo de duas semanas diante de uma audiência nacional de televisão: um início de 0-2 com problemas em todos os níveis, incluindo a incapacidade de correr com a bola, uma linha defensiva sobrepujada e muitas vezes confusa e um jogo de passes que tem sofrido com um elenco completamente reformulado.

Se a derrota por 24 a 21 na abertura da temporada para a Georgia Tech pode ser explicada porque aconteceu em um continente distante, na Irlanda, a derrota da Florida State para o Boston College expôs muitos dos mesmos problemas que surgiram contra os Yellow Jackets.

Norvell foi pressionado por respostas em sua entrevista coletiva pós-jogo, dizendo simplesmente: “Estou farto de como esta temporada começou. Hoje à noite, falhei em preparar o time para entrar em campo e responder.”

O Florida State entrou na temporada não apenas como o atual campeão da ACC, mas como a escolha da pré-temporada para vencer novamente a conferência — apesar de perder seus melhores jogadores, incluindo Jordan Travis, Jared Verse, Braden Fiske e Keon Coleman. Enquanto eles estão fora se preparando para uma temporada da NFL, o Florida State foi deixado para preencher suas vagas — não apenas no campo, mas no vestiário.

Norvell falou repetidamente sobre os jogadores terem que confiar mais uns nos outros em campo, sobre pressionar, sobre como o time tem que se unir agora para consertar seus problemas. Os Seminoles têm uma data aberta antes de receber Memphis em 14 de setembro para “voltar ao laboratório”, como disse o wide receiver Kentron Poitier.

“Você tem um time de futebol que ninguém imaginou que estaria onde estamos e tendo decepções, tendo fracassos, mas eu acredito no que esse time pode fazer”, disse Norvell. “Eu acredito no que esse time pode realizar.

Escolhas do editor 2 Relacionados

“Haverá muita negatividade em torno deste programa. Eu entendo isso. Quando atuamos da maneira que acabamos de atuar, isso faz parte. Mas para o nosso time de futebol, vocês têm que ficar juntos e ter certeza de que estão lá um para o outro. Fomos derrubados. Sabemos como nos levantar, mas temos que fazer isso. Uma coisa é falar sobre isso. Outra coisa é colocar em ação e então ser capaz de atuar no momento.”

O Florida State já fez isso antes sob Norvell. Em 2021, começou 0-4 antes de se recuperar para vencer cinco de seus últimos oito jogos. Então, em 2022, caiu três seguidas antes de conseguir seis vitórias consecutivas. Aquela temporada lançou os Seminoles para 13-0 em 2023 e uma vitória no campeonato ACC, até que uma rejeição do College Football Playoff deixou um time do Florida State significativamente esgotado para jogar contra a Geórgia no Orange Bowl.

O Florida State perdeu o jogo por 63-3. Os Seminoles estão agora 0-3 em suas últimas três partidas. Norvell disse que a rejeição do playoff não tem correlação com o time desta temporada.

“Quando as coisas não acontecem como você quer que aconteçam — um resultado decepcionante no nosso primeiro jogo — e, obviamente, hoje foram basicamente todas as coisas que podem dar errado”, disse Norvell. “Não sei se isso é um resquício de alguma parte disso além de começar a pressionar, começar a tentar fazer demais, onde você quer tanto que há momentos em que você quase abandona o treinamento que teve porque você simplesmente começa a pressionar e tenta fazer quase demais.”

O Boston College venceu a linha de scrimmage tanto em suas linhas ofensivas quanto defensivas, assim como o Georgia Tech fez. Em seus dois primeiros jogos da temporada, o Florida State cedeu 453 jardas totais de corrida, enquanto conseguiu apenas 119 jardas no solo. Contra o Boston College, isso se mostrou especialmente problemático: o Florida State correu por apenas 21 jardas, e seus running backs tiveram oito corridas no total.

O quarterback dos Seminoles, DJ Uiagalelei, estava errático, na melhor das hipóteses, enquanto Norvell recorria a ele para ajudar a dar um impulso inicial em um ataque em dificuldades. Uiagalelei estava fora do alvo durante a maior parte do jogo, e os fãs começaram a gritar pelo reserva Brock Glenn antes do intervalo. Uiagalelei terminou 21 de 42 para 272 jardas e um touchdown com uma interceptação crucial no terceiro quarto que essencialmente colocou o jogo fora de alcance.

Perdendo por 14-6, Norvell decidiu ir para a quarta e 5 da Florida State 47. Uiagalelei errou feio seu passe, e Max Tucker estava lá para interceptá-lo e devolver a bola para a linha de 7 jardas. O Boston College marcou duas jogadas depois para assumir a liderança por 21-6.

A vitória do Boston College foi a primeira sob o comando do novo técnico Bill O’Brien, uma espécie de declaração de que esse time jogaria duro e fisicamente na frente, ao mesmo tempo em que contaria com um Thomas Castellanos refeito, que parecia muito mais confiante como passador. Castellanos correu por 73 jardas e um touchdown, além de lançar para duas pontuações. Embora essa vitória seja comemorada em Boston, aqueles em Tallahassee ficaram coçando a cabeça após outra derrota.

“Perder é muita motivação. Ninguém gosta de perder”, disse o linebacker DJ Lundy, do Florida State. “Então, vamos pressionar. Vamos trabalhar o máximo que pudermos para chegar onde queremos. Agora, estamos 0-2. Não queremos perder outro jogo. Não devemos perder mais.”