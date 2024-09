Mike Perry deve retornar ao BKFC no primeiro evento na Filadélfia

Mike Perry está se aproximando de seu retorno às lutas sem luvas.

Após uma breve transição para o boxe para um confronto contra Jake Paul em julho, Perry está sendo cotado para sua próxima luta no BKFC no primeiro evento da promoção na Filadélfia em dezembro. A Pensilvânia sancionou recentemente a luta sem luvas e o presidente do BKFC, David Feldman, não está perdendo tempo para trazer um evento para seu estado natal.

“Foi como uma criança em uma loja de doces”, Feldman disse ao MMA Fighting após receber a notícia de que a Pensilvânia estava sancionando a luta sem luvas. “Foi como se eu pudesse fazer isso no meu estado natal. Estamos mirando uma data em meados de dezembro para nosso primeiro show. Um show enorme em uma arena enorme.

“Vai ser ótimo. Mike [Perry] e estamos falando com Eddie [Alvarez] sobre voltar para outra luta. Será um card super, super lotado. Na verdade, temos alguns boxeadores profissionais muito bons que estão nos atacando. Vai ser lotado. Não tenho dúvidas de que venderemos todos os assentos na maior arena da Filadélfia. Não tenho dúvidas.”

Perry apareceu pela última vez no BKFC em abril, quando despachou o veterano do UFC Thiago Alves em apenas 60 segundos para aumentar seu recorde de lutas sem luvas para 5-0. Ele não teve tanta sorte indo contra Paul no ringue de boxe, com Perry sofrendo uma derrota por nocaute técnico no sexto round, mas agora ele está retornando ao BKFC, onde ele sem dúvida se tornou o rosto de toda a promoção.

Feldman diz que não poderia imaginar uma escolha melhor do que trazer Perry para a Filadélfia enquanto provoca outro oponente de grande nome para a próxima luta.

“Estou trabalhando no oponente de Mike agora”, disse Feldman. “Se eu empatar isso, acho que todo mundo vai ficar tipo ‘oh merda, sério? Como você fez isso?’ Vai ser incrível. Estou mirando em ser o maior card que já fizemos como o retorno para casa. Todo mundo está animado com isso.”

“Philly é uma cidade de classe trabalhadora. Mike Perry é um cara de classe trabalhadora. Ele vai se encaixar muito bem com os fãs de lá. Ele é esse tipo de cara. Vamos fazer com que Conor McGregor venha ao evento e simplesmente leve isso ao máximo. Vai ser literalmente inacreditável.”

Claro, McGregor se tornou sócio do BKFC em abril e fez diversas aparições em eventos recentes, atraindo interesse para as lutas sem luvas.

A data do card da Filadélfia está atualmente marcada para 13 ou 14 de dezembro, e Feldman tem outra surpresa em mente com um grande jogo de futebol americano acontecendo no mesmo fim de semana.

“Estamos mirando o fim de semana em que os Eagles estão jogando contra o Pittsburgh Steelers”, disse Feldman. “Então, vamos colocar alguns caras do Pittsburgh contra o Philly no card também, então vai ser ótimo.

“Esse show vai ser doentio. Vai ser inacreditável. Vai ser o maior momento da minha carreira profissional, com certeza, vai ser inacreditável.”