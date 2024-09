Mike Tomlin — ‘Não há necessidade’ de nomear Justin Fields como QB1 dos Steelers

PITTSBURGH — Apesar de se preparar para que o quarterback Justin Fields comece o quarto jogo consecutivo dos invictos Steelers no domingo contra o Indianapolis Colts, o técnico Mike Tomlin se recusou a nomeá-lo titular no lugar do veterano Russell Wilson, que está afastado devido a uma lesão persistente na panturrilha.

“Porque não há necessidade”, disse Tomlin quando perguntado por que ele não nomearia Fields como quarterback titular permanente. “Eu expliquei a você as variáveis ​​da semana. Ela não mudou. Ele vai entrar neste prédio com essa mentalidade amanhã, então realmente, não há necessidade disso. Às vezes, neste negócio, cara, há uma miríade de decisões complexas que precisam ser tomadas.

“Aprendi a tomá-las quando é apropriado e não é necessário, enquanto estamos aqui agora, quando Russ chegar a um ponto apropriado de saúde e tivermos uma decisão a tomar, eu a tomarei, a anunciarei e serei realmente transparente sobre isso, mas até lá, não importa quantas vezes vocês me perguntem, não tenho intenção de tomar uma decisão que seja desnecessária neste momento.”

Tomlin, no entanto, foi vago quando questionado sobre qual é o nível de saúde apropriado para Wilson, que inicialmente machucou a panturrilha no final de julho, na véspera do campo de treinamento durante o teste de condicionamento da equipe.

“Saberemos quando chegarmos lá”, disse Tomlin. “Ele não só estará saudável em termos de se manter seguro, mas também estará saudável em termos de ser capaz de ser produtivo e fazer as coisas que ele precisa fazer e que nós precisamos que ele faça.”

Como tem sido o caso nas últimas duas semanas, Wilson será um participante limitado no treino de quarta-feira. Mas Tomlin disse que eles revisitarão o status de Wilson no final da semana se sua participação no treino aumentar ao longo da semana. Wilson tem estado inativo e atuou como o terceiro quarterback de emergência do time em cada jogo desta temporada.

“Enquanto caminhamos no prédio amanhã, quero que Justin esteja singularmente focado em começar por nós e fazer o que for necessário para estar pronto para isso”, disse Tomlin. “… Veremos aonde a semana nos levará. Se [Wilson’s] disponibilidade ou a qualidade de sua participação na prática melhorar, talvez consideremos isso mais tarde na semana. Se não, então não será uma consideração, e continuaremos onde estamos agora.”

Tomlin inicialmente nomeou Wilson como quarterback titular após uma competição aberta no campo de treinamento, embora Wilson tenha recebido a “pole position” para o trabalho logo após assinar um contrato de um ano com os Steelers na agência livre. Ele estava pronto para começar na abertura da temporada em Atlanta até que agravou sua lesão na panturrilha do campo de treinamento na quinta-feira da Semana 1. Desde então, Fields começou no lugar de Wilson e ajudou o time a começar com 3-0, coroado com sua melhor performance da temporada na vitória contra o LA Chargers. Fields completou 25 de 32 passes para 245 jardas com dois touchdowns (um correndo, um passando) e uma interceptação na vitória por 20-10.

Embora Tomlin tenha reconhecido que Fields jogou bem em sua passagem de três jogos, incluindo apenas um turnover, ele disse que o desempenho da antiga escolha de primeira rodada não influenciou sua tomada de decisão sobre um titular de longo prazo para a posição.

“Justin jogou bem, e isso é emocionante para ele e para nós, mas não estou surpreso com isso”, disse Tomlin. “E eu não tinha olhado para isso em termos de tomada de decisão porque ainda não é hora.” E enquanto Wilson continua a perder tempo, Tomlin reconheceu que as preocupações sobre sua capacidade de pular para um novo sistema após a lesão são menos significativas porque Wilson está na liga há mais de uma década. Mas perguntado se há um ponto em que Wilson pode não ser capaz de pular no trem proverbial porque ele está se movendo muito rápido, Tomlin desviou.

“Não sei, cara”, ele disse. “Saberemos quando chegarmos lá.”