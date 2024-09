Mike Tyson compartilha métodos de treinamento incomuns, incluindo drogas psicodélicas: ele os usará antes da luta contra Jake Paul?

EO mundo do boxe está prestes a mostrar uma das lutas mais inesperadas e controversas do ano. Mike Tysona lenda dos pesos pesados, enfrentará Jake Paulo em uma luta que gerou expectativas e controvérsias.

Aos 58 anos, “Mike de Ferro” retornará ao ringue pela primeira vez em quase duas décadas em 15 de novembro no AT&T Stadium em Arlington, Texas. O evento, que será transmitido exclusivamente pela Netflix, promete capturar a atenção não apenas dos fãs de esportes, mas também daqueles curiosos para ver o duelo inusitado entre duas figuras da mídia.

Sob efeito de drogas?

Nas últimas semanas, Tyson tem sido manchete por suas declarações sobre sua preparação para a luta. Em uma entrevista recente no The Jimmy Kimmel Show, Tyson foi questionado sobre seu uso de drogas, algo que tem feito parte de sua vida pública nos últimos anos.

“Bem, na verdade não,” Tyson contado Jimmy Kimmel sobre se ele usou drogas recentemente. “Eu fumei, mas não tão cedo. Vou ficar tão chapado da vida.”

Tyson então brincou sobre estar chapado no ringue quando questionado por Kimmel sobre seu amor pela maconha, acrescentando: “Essa também é uma possibilidade”.

O que mais surpreendeu, contudo, foi a revelação de que Tyson planeja consumir uma droga não convencional antes da luta. É veneno de sapo do deserto de Sonora, um alucinógeno extremamente potente que, segundo o próprio Tyson, ele já experimentou no passado. A ideia de que ele poderia entrar no ringue sob os efeitos dessa substância causou comoção na comunidade do boxe e adicionou um novo nível de expectativa ao confronto.

Uma luta de regras modificada

Devido a A idade avançada de Tysonas regras da luta foram modificadas, o que gerou ainda mais debate entre especialistas e fãs de boxe.

Embora os detalhes exatos dessas modificações ainda não tenham sido tornados públicos, sabe-se que elas são projetadas para proteger a saúde do antigo campeão. Além disso, a luta estava originalmente marcada para julho, mas teve que ser adiada devido a um surto de úlcera que afetou Tyson, outro sinal de que o lendário boxeador não é mais o mesmo jovem invencível que dominou o ringue nos anos 1990.

Jake Paul, o oponente perfeito?

Por outro lado, Jake Pauloo influenciador que virou boxeador, continua a ganhar detratores e seguidores a cada passo que dá no mundo do boxe. Embora ele não tenha Currículo de Tyson, Paulo provou ser um boxeador competitivo e habilidoso, o que acrescenta um toque de incerteza ao resultado da luta.

Muitos se perguntam se ele será capaz de enfrentar um Tyson que, embora longe de sua melhor forma, continua sendo uma lenda do esporte.